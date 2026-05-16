Viaplay setzt im Juni auf Nordic Noir und griechische Thrillerkost

US-Fernsehen

Der Streamingdienst erweitert sein Angebot unter anderem um «Save Me» und die finale Staffel von «Black Sands».

Viaplay baut sein internationales Programm im Juni mit zahlreichen europäischen Serien und Filmen aus. Im Mittelpunkt steht dabei erneut das Genre Nordic Noir. Zu den wichtigsten Neustarts zählt die griechische Thriller-Serie, die ab dem 18. Juni in den USA ihre Premiere feiert. Die Serie spielt im Norden Griechenlands und erzählt von einer jungen Holzschnitzerin, die nach dem Verschwinden ihrer Schwester gemeinsam mit einer Ermittlerin einen Serienkiller jagt. Die Vorlage stammt vom griechischen Autor Dimitris Simos, der auch als Headwriter der Adaption fungiert.Bereits ab dem 4. Juni veröffentlicht Viaplay zudem die komplette zweite und finale Staffel der isländischen Erfolgsserie. Die mehrfach preisnominierte Produktion begleitet erneut eine Ermittlerin, die in ihrer Heimatstadt dunklen Geheimnissen auf die Spur kommt. Die erste Staffel wurde unter anderem vom Magazin «Vogue» als verstecktes Streaming-Juwel bezeichnet. Die neuen Folgen spielen 14 Monate nach den Ereignissen der ersten Staffel und beschäftigen sich mit weiteren mysteriösen Todesfällen inmitten der berühmten schwarzen Vulkanstrände Islands.Darüber hinaus erweitert Viaplay sein Portfolio um die schwedische Politserie «The Inner Circle», die preisgekrönte Miniserie «Sisters 1968» sowie die norwegische Krimiserie «Monster». Ergänzt wird das Programm durch internationale Filme wie das finnische Drama «Bubble» und den australischen Thriller «Fell».