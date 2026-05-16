Neues aus den USA: Die Upfronts

Die Programmvorstellungen der US-amerikanischen Networks wurden in dieser Woche von NBC, FOX und ABC komplettiert. Bereits Mitte April veröffentlichte der Paramount-Sender CBS seine Strategie für die im Herbst anstehende Saison, bei der die Planer am Sonntag auf Football setzen. Mit Ausnahme des Mittwochs setzt das Unternehmen auf eine breite Bandbreite an Fiction.
FOX, das Sat.1 der Vereinigten Staaten, füllt seine Primetime weiterhin mit vielen Spielshows wie «99» und «The Floor». Auf der anderen Seite werden freitags, samstags und sonntags Live-Sportübertragungen ausgestrahlt. Bei NBC gehören Dienstag und Sonntag der NBA sowie der NFL, während die Reality-Show «The Traitors» (als «Die Verräter» bei RTL) von Peacock ins lineare Fernsehen wechselt. Der Sender schielte wohl auf seinen Kooperationspartner aus England, wo die BBC inzwischen mehr als zehn Millionen Amerikaner abholt.
Der Disney-Sender ABC ist ein wichtiger Lieferant für Disney+, weshalb die Planer auch in diesem Jahr sämtliche Fiction-Formate übernahmen. Außerdem werden samstags, sonntags und montags Live-Sportübertragungen angeboten. Der Dienstag ist traditionell in der Hand von «Dancing with the Stars», weshalb auch «High Potential» erst im kommenden Jahr zurückkehrt. Neben den Upfronts sprechen Mario Thunert und Fabian Riedner in dieser Ausgabe auch über die besten Songs beim «Eurovision Song Contest» und stellen jeweils ein Top-Fünf-Ranking zusammen.
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