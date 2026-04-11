«Promis unter Palmen» steckte inhaltlich fest

Seit sechs Jahren schifft Sat.1 gemeinsam mit der Produktionsfirma EndemolShine Germany mehr oder minder bekannte Prominente in die thailändische Provinz Phang Nga, wo in der Villa Grand Satis die Aufnahmen für «Promis unter Palmen» entstehen. Während der Corona-Pandemie erreichte Sat.1 mit der Unterhaltungsshow über 3,3 Millionen Zuschauer, doch spätere Staffeln konnten an diesen Erfolg nicht anknüpfen. Im Stream werden rund 0,70 Millionen Zuschauer verbucht, jedoch kann man auch damit das Desinteresse über Jahre nicht schönreden.
Die vierte Staffel startete Mitte Februar 2026 zu einem ungünstigen Zeitpunkt: Wenige Tage zuvor war «Ich bin ein Star Holt mich hier raus!» zu Ende gegangen, und ausgerechnet am Rosenmontag sollten Karnevals- und Fastnachtsfans zu Hause bleiben und deutschen Prominenten beim Streiten zusehen. In dieser Ausgabe von Quotenmeter.FM erklärt Mario Thunert seinem Kollegen Fabian Riedner die Konfliktkonstellationen.
Nachdem die ersten beiden Episoden durchaus zäh waren, wurde es in der Promi-Villa zunehmend spannender. Sowohl Reality-Star Franzi Temme als auch Spielerfrau Dilara Kruse agierten als Intrigantinnen und zogen die übrigen Teilnehmer auf ihre Seiten. Das führte dazu, dass Maurice Dziwak und Kevin Wolter sich für eine Seite entscheiden mussten. Menderes Bağcı wurde zum Mitläufer, während Claude-Oliver Rudolph bewusst als Außenseiter seine Zeit absaß.
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