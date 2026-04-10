US-Fernsehen

Amazon bestellt «Calamities»

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Der neue Crime-Thriller von David Weil erhält bei Prime Video ohne Pilotphase grünes Licht.

Amazon Prime Video baut sein Serienportfolio weiter aus und hat den Crime-Thriller «Calamities» direkt als Serie bestellt. Hinter dem Projekt steht David Weil, der nicht nur als Autor, sondern auch als Showrunner, Regisseur und Executive Producer fungiert. Unterstützt wird er unter anderem von Glen Powell, der als Executive Producer beteiligt ist.

Inhaltlich spielt «Calamities» in einer texanischen Grenzstadt, die nach einem eskalierenden Drogendeal in einen Strudel aus Gewalt gerät. Im Zentrum stehen mehrere Figuren: eine Sheriffin mit persönlicher Vergangenheit, eine skrupellose Auftragskillerin, ein übereifriger FBI-Agent sowie Mitglieder eines Kartells. Die Serie setzt damit auf ein vielschichtiges Ensemble und eine düstere Crime-Erzählung.

Produziert wird das Projekt von Amazon MGM Studios. Neben Weil und Powell sind auch Natalie Laine Williams, Dan Cohen und Ryan Schwartz als Produzenten beteiligt. Die Serie entsteht ohne vorherigen Piloten  ein Vertrauensbeweis seitens Amazon in das kreative Team. Für David Weil ist es nicht die erste Zusammenarbeit mit dem Streamingdienst: Er entwickelte bereits «Hunters» sowie Projekte aus dem «Citadel»-Universum für Prime Video. Glen Powell wiederum gehört derzeit zu den gefragtesten Darstellern Hollywoods und war zuletzt unter anderem in «Top Gun: Maverick» und «Twisters» zu sehen.

Kurz-URL: qmde.de/170624
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