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Darius Rucker erhält Sonderpreis bei den American Music Awards

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Der Musiker wird bei den diesjährigen AMAs für sein langjähriges Engagement für Veteranen ausgezeichnet.

Bei den diesjährigen «American Music Awards» wird Darius Rucker mit dem Veterans Voice Award geehrt. Wie CBS und Dick Clark Productions bekanntgaben, erhält der Musiker die Auszeichnung im Rahmen der live übertragenen Preisverleihung am 25. Mai. Die AMAs werden aus der MGM Grand Garden Arena in Las Vegas gesendet und von Queen Latifah moderiert.

Der Preis wird von USAA im Rahmen der Initiative Honor Through Action vergeben und würdigt Künstler, die ihre öffentliche Plattform nutzen, um Veteranen und aktive Militärangehörige zu unterstützen. Laut Veranstalter engagiert sich Rucker seit vielen Jahren für verschiedene Militärorganisationen. Unter anderem half er gemeinsam mit der Military Warriors Support Foundation dabei, mehr als 20 schuldenfreie Häuser für Veteranen bereitzustellen. Zudem trat er mehrfach bei USO-Touren im Ausland sowie bei Veranstaltungen wie den DoD Warrior Games auf.

Im Rahmen der Preisverleihung wird Rucker außerdem gemeinsam mit seiner Band Hootie & the Blowfish auftreten. Darüber hinaus kündigten die Veranstalter weitere Live-Acts an, darunter KAROL G, Keith Urban, Twenty One Pilots, The Pussycat Dolls und Busta Rhymes. Weitere Künstler sollen in den kommenden Wochen noch bekanntgegeben werden.

Die diesjährigen «American Music Awards» stehen zudem stark im Zeichen des Military Appreciation Month. Geplant sind mehrere Programmpunkte zu Ehren von Veteranen und gefallenen Soldaten. Unter anderem wird erneut die Poppy Wall of Honor in Washington D.C. präsentiert  eine Installation mit mehr als 600.000 symbolischen Mohnblumen für im Dienst verstorbene Amerikaner. Auch Angehörige von Gold-Star-Familien sowie Veteranen werden vor Ort an der Veranstaltung teilnehmen. Bei den Nominierungen führt in diesem Jahr Taylor Swift mit acht Erwähnungen das Feld an. Dahinter folgen Morgan Wallen, Olivia Dean, Sabrina Carpenter und SOMBR mit jeweils sieben Nominierungen.

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