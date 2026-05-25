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Netflix veröffentlicht Trailer zur fünften Staffel von «Rosario Tijeras»

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Die mexikanische Crime-Serie kehrt im Juni mit neuen Folgen rund um Rosario und El Ángel zurück.

Der Streamingdienst Netflix hat den offiziellen Trailer zur fünften Staffel von «Rosario Tijeras» veröffentlicht. Die neuen Episoden starten am 10. Juni weltweit beim Streamingdienst und setzen die Geschichte der titelgebenden Auftragskillerin fort. Im Mittelpunkt steht erneut der Versuch von Rosario und El Ángel, sich ein neues Leben aufzubauen  doch ihre Vergangenheit holt sie schnell wieder ein.

Der Trailer deutet an, dass die neue Staffel vor allem familiäre Konflikte und alte Feindschaften in den Fokus rückt. Netflix beschreibt die zentrale Frage der neuen Folgen mit den Worten: Wie überlebt man, wenn der Krieg gegen das eigene Blut geführt wird? Rosario und El Ángel geraten demnach erneut in einen Strudel aus Gewalt, Loyalitätskonflikten und Rache.

Die mexikanische Serie basiert ursprünglich auf dem Roman «Rosario Tijeras» von Jorge Franco und ist eine Neuadaption der gleichnamigen kolumbianischen Produktion. Erzählt wird die Geschichte von María del Rosario López Morales, die in einem gefährlichen Viertel von Mexiko-Stadt aufwächst und sich schließlich zur gefürchteten Auftragskillerin Rosario Tijeras entwickelt.

Die Hauptrolle übernimmt weiterhin Bárbara de Regil. Ebenfalls zurückkehrt Sebastián Martínez als Daniel Salgado alias El Ángel. Die Serie wurde ursprünglich von TV Azteca produziert und lief zwischen 2016 und 2019 im mexikanischen Fernsehen. 2025 übernahm Netflix die Marke und setzte die Produktion mit einer vierten Staffel fort.



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