«Love It or List It» kehrt im Juni mit neuer Staffel zurück

Der US-Sender HGTV schickt seine erfolgreiche Reality-Reihe «Love It or List It» in eine neue Runde. Die 12-teilige Staffel startet am Dienstag, den 23. Juni, um 20 Uhr. Zusätzlich stehen die Episoden jeweils ab dem Folgetag beim Streamingdienst HBO Max zur Verfügung. Produziert wird «Love It or List It» von Big Coat Media. Begleitend zur TV-Ausstrahlung setzt HGTV erneut auf umfangreiche Social-Media-Begleitung über Plattformen wie Instagram, TikTok, YouTube und Facebook.
Im Mittelpunkt stehen erneut Immobilienmakler David Visentin und Designerin Page Turner, die Familien bei einer wichtigen Wohnentscheidung unterstützen. Während Turner versucht, bestehende Häuser durch umfassende Renovierungen aufzuwerten, sucht Visentin nach passenden Alternativen auf dem Immobilienmarkt. Am Ende müssen die Eigentümer entscheiden, ob sie ihr Zuhause behalten oder verkaufen wollen.
Laut HGTV erreichte die vergangene Staffel der Reihe insgesamt mehr als 17,2 Millionen Zuschauer über lineare Ausstrahlungen und Streamingplattformen hinweg. Die neuen Folgen begleiten unter anderem wachsende Familien, sogenannte Empty Nesters sowie ein Paar, das bislang noch nie wirklich in seinem eigenen Haus gelebt hat.
Zum Auftakt der neuen Staffel steht eine fünfköpfige Familie im Fokus, deren Mutter sich in dem kleinen Haus zunehmend eingeengt fühlt. Während sie auf Davids Hilfe bei der Suche nach einem größeren Zuhause hofft, ist ihr Ehemann überzeugt, dass Page Turner das bestehende Haus mit kreativen Ideen retten kann.
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