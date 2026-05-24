US-Fernsehen

Apple TV kündigt umfangreichen «Peanuts»-Sommer mit Snoopy und Charlie Brown an

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Neben neuen Specials und einer weiteren Staffel von «Camp Snoopy» bringt Apple TV auch mehrere klassische «Peanuts»-Serien erstmals zum Streamingdienst.

Apple TV baut sein «Peanuts»-Angebot weiter aus und hat einen umfangreichen Snoopy Summer angekündigt. Zu den wichtigsten Neustarts zählen die zweite Staffel der Animationsserie «Camp Snoopy» ab dem 26. Juni sowie das neue Special «Snoopy Presents: Theres No Place Like Home, Snoopy», das am 31. Juli Premiere feiert. Zusätzlich werden mit «This Is America, Charlie Brown» und «The Charlie Brown and Snoopy Show» erstmals zwei klassische Produktionen auf der Plattform verfügbar sein.

Die neuen Episoden von «Camp Snoopy» begleiten Snoopy, Charlie Brown und die übrige «Peanuts»-Gruppe erneut im Sommercamp am Spring Lake. Dort warten weitere Abenteuer in der Natur, Lagerfeuerabende und typische Ferienlager-Erlebnisse auf die Figuren. Die Musical-Serie gehört zu den erfolgreicheren aktuellen «Peanuts»-Produktionen von Apple TV.

Mit «Snoopy Presents: Theres No Place Like Home, Snoopy» erscheint Ende Juli außerdem ein neues einstündiges Special. Die Handlung dreht sich um Snoopys Hundehütte, die versehentlich bei einem Garagenverkauf verkauft wird. Gemeinsam mit Charlie Brown begibt sich Snoopy daraufhin auf eine Reise, um sein Zuhause zurückzubekommen. Laut Apple TV soll das Special Themen wie Freundschaft und Zugehörigkeit behandeln.

Darüber hinaus erweitert Apple TV sein Archiv um mehrere Klassiker. Die Miniserie «This Is America, Charlie Brown» aus dem Jahr 1988 beschäftigt sich mit verschiedenen historischen Ereignissen der US-Geschichte, während «The Charlie Brown and Snoopy Show» klassische Geschichten aus den Comicstrips von Charles M. Schulz adaptiert. Beide Produktionen werden im Juli erstmals beim Streamingdienst angeboten.

Apple TV bleibt damit weiterhin die exklusive Streaming-Heimat der «Peanuts»-Marke. Bereits seit 2020 besitzt Apple umfangreiche Rechte an der Bibliothek rund um Snoopy und Charlie Brown. Zudem arbeitet das Unternehmen aktuell an einem neuen Kinofilm mit dem Titel «Snoopy Unleashed». Parallel umfasst das Portfolio zahlreiche weitere Eigenproduktionen wie «The Snoopy Show», «Snoopy in Space» oder verschiedene «Snoopy Presents»-Specials.

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