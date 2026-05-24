National Geographic schickt Antoni Porowski auf globale Entdeckungsreise

National Geographic erweitert seine bekannte «Best of the World»-Marke um eine neue TV-Produktion. Wie der Sender bekanntgab, startet die vierteilige Reisedokumentation «Best of the World with Antoni Porowski» am 7. Juni um 21 Uhr bei National Geographic. Bereits einen Tag später stehen alle Episoden zusätzlich bei Disney+ und Hulu zum Abruf bereit.
Durch die Serie führt Antoni Porowski, der vor allem durch «Queer Eye» bekannt wurde. In der neuen Dokumentation bereist er vier Metropolen: Mexico City, Paris, London sowie seine Heimatstadt New York City. Ziel der Reihe ist es, nicht nur bekannte Sehenswürdigkeiten zu zeigen, sondern vor allem Menschen, Geschichten, kulinarische Traditionen und kulturelle Besonderheiten abseits klassischer Reiseführer in den Mittelpunkt zu rücken.
Laut National Geographic erhält Porowski unter anderem exklusiven Zugang zur berühmten Uhr von Big Ben in London, besucht traditionsreiche Käsehersteller in Paris und erkundet außergewöhnliche Orte wie das Quetzalcoatls Nest in Mexiko-Stadt. In New York begleitet er außerdem Freiwillige beim Zieleinlauf des berühmten New-York-City-Marathons. Porowski erklärte, Reisen seien für ihn immer eine Möglichkeit gewesen, sowohl die Welt als auch sich selbst besser zu verstehen. Besonders wichtig seien ihm die Begegnungen mit den Menschen vor Ort gewesen, da diese letztlich den Charakter einer Stadt ausmachen würden.
Begleitend zur Serie startet National Geographic zusätzlich eine neue YouTube-Reihe mit lokalen Creatorn aus den jeweiligen Städten. Außerdem erweitert der Sender sein digitales Angebot rund um die «Best of the World»-Marke mit neuen Reiseführern, kulinarischen Empfehlungen und speziellen Routenvorschlägen für die gezeigten Destinationen.
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