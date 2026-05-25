US-Fernsehen

Jeff Foxworthy veröffentlicht neues Stand-up-Special bei FOX Nation

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Mit «The Jokes on Me» blickt der US-Comedian auf seine Karriere und seinen Humor zurück.

FOX Nation hat ein neues Comedy-Special mit Jeff Foxworthy angekündigt. «The Jokes on Me» feiert am 1. Juni Premiere beim Streamingdienst des FOX-Konzerns. Aufgezeichnet wurde das Programm im Gas South Theatre in Duluth im US-Bundesstaat Georgia. Das neue Special verbindet klassische Stand-up-Comedy mit dokumentarischen Einblicken hinter die Kulissen. Foxworthy spricht darin über Familie, das Älterwerden und alltägliche Situationen, die seit Jahrzehnten seinen Humor prägen. Gleichzeitig soll die Produktion laut FOX Nation auch zeigen, wie seine Gags entstehen, weiterentwickelt und schließlich auf die Bühne gebracht werden.

Jeff Foxworthy zählt zu den erfolgreichsten Stand-up-Comedians der USA. Bekannt wurde er insbesondere durch seine legendären You might be a redneck-Witze. Darüber hinaus moderierte er zahlreiche TV-Formate wie «Are You Smarter Than a 5th Grader?», «Bring the Funny» und «The American Bible Challenge». Gemeinsam mit der Blue Collar Comedy Tour gehörte er außerdem zu einem der erfolgreichsten Comedy-Franchises der vergangenen Jahrzehnte. Sein bislang jüngstes Special «The Good Old Days» erschien zuvor bei Netflix.

In einem Kommentar zu dem Special sagte Petterson: Nur wenige Künstler haben die amerikanische Comedy so geprägt wie Jeff Foxworthy. Dieses Special fängt den Humor ein, den das Publikum seit Jahrzehnten liebt, und blickt gleichzeitig auf die Momente, Erinnerungen und Erlebnisse zurück, die seine außergewöhnliche Karriere geprägt haben.

Foxworthy fügte hinzu: Bei der Comedy ging es schon immer darum, das Komische im Alltag zu finden, aber die Leute bekommen nicht immer die Arbeit und den Prozess dahinter zu sehen. Ich bin FOX Nation dankbar, dass sie meine Vision für diese Sondersendung verstanden haben und mir die Chance geben, diese Reise mit dem Publikum zu teilen.

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