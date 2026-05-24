Blockbuster-Battle

Insgesamt werden am heutigen Sonntag durchaus unterschiedliche Blockbuster-Genres abgedeckt  allerdings bestehen auch einige Schnittmengen.

Die Bewertung

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Free-TV-Premiere 2024 (ProSieben, 20:15 Uhr)Actionkomödie mit Gosling: Nach einem Stuntunfall zieht sich Colt Seavers aus der Filmbranche zurück und kehrt auch Kamerafrau Jody den Rücken, mit der er erst kürzlich angebandelt hat. 18 Monate später erhält er die Chance auf ein Comeback - ausgerechnet bei Jodys Regiedebüt. Doch als der Hauptdarsteller Tom Ryder verschwindet und das gesamte Projekt in Gefahr bringt, begibt sich Colt auf die Suche nach ihm und gerät dabei in ein perfides Netz aus Mord und Manipulation.The Movie Database (TMDB): 7Rotten Tomatoes Popcornmeter: 8Metascore: 7IMDb User Rating: 72006 (RTLZWEI, 20:15 Uhr)Mitten in der Nacht wird der Symbolforscher Professor Robert Langdon in den Louvre gerufen: Jacques Saunière, der Direktor des Museums, wurde ermordet aufgefunden. Die Körperhaltung der Leiche verweist auf eine weltberühmte Zeichnung von Leonardo da Vinci - der erste grausige Hinweis in einer mysteriösen Kette aus Codes und Symbolen. Während er selbst unter Verdacht gerät, da er mit dem Toten verabredet war, findet Langdon gemeinsam mit der Polizei-Kryptographin Sophie Neveu weitere versteckte Botschaften in den Werken Da Vincis. Sie verweisen auf eine mysteriöse Bruderschaft, deren Mitglieder seit über zweitausend Jahren ein Geheimnis verborgen halten...The Movie Database (TMDB): 7Rotten Tomatoes Popcornmeter: 6Metascore: 6IMDb User Rating: 71988 (arte, 20:15 Uhr)1964 kämpft die schwarze Bevölkerung im US-Bundesstaat Mississippi mit wachsendem Erfolg für Gleichberechtigung. Dann aber verschwinden eines Nachts in der Kleinstadt Jessup County drei führende Vertreter der Bürgerrechtsbewegung - es besteht kaum Zweifel daran, dass sie von fanatischen Anhängern des rassistischen Ku-Klux-Klans ermordet wurden. Das FBI schickt zwei Spezialagenten nach Jessup County: Der junge Alan Ward ist ein intellektueller und idealistischer Harvard-Absolvent, Rupert Anderson ein abgebrühter und zynischer Ex-Sheriff. Zugleich lösen die FBI-Ermittlungen immer brutalere Reaktionen seitens des Ku-Klux-Klans aus. Häuser brennen, Schwarze werden überfallen, entführt und grausam misshandelt.The Movie Database (TMDB): 8Rotten Tomatoes Popcornmeter: 9Metascore: 8IMDb User Rating: 8