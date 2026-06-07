Blockbuster-Battle

Zwar warten RTL und ProSieben mit Action-Premieren auf  heranreichen können sie an den Komödien-Klassiker aber bei Weitem nicht.

Die Bewertung

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Free-TV-Premiere 2023 (RTL, 20:15 Uhr)Actionfilm: Die Expendables sind auf der Mission, den berüchtigten Waffenhändler mit dem Codenamen Ozelot zu fassen. Dabei stehen sie nicht nur den schlagkräftigen Handlangern des Händlers gegenüber, sondern müssen auch die Bedrohung durch einen Verräter aus den eigenen Reihen bewältigen. Diese doppelte Herausforderung stellt das Team vor eine gefährliche und unvorhersehbare Situation.The Movie Database (TMDB): 6Rotten Tomatoes Popcornmeter: 7Metascore: 5IMDb User Rating: 5Free-TV-Premiere 2024 (ProSieben, 20:15 Uhr)Fortsetzung des 2000er-Films «Gladiator»: Sechzehn Jahre nach Marcus Aurelius' Tod herrschen Tyrannei und Korruption in Rom. Bei der Eroberung der letzten freien Stadt Numidiens wird der numidische General Hanno gefangen genommen und als Gladiator verkauft. In Wahrheit ist er Lucius, der rechtmäßige Thronerbe, der einst von seiner Mutter Lucilla in Sicherheit gebracht wurde. Im Kolosseum will er Rache nehmen, doch Intrigen und Verrat stürzen das Reich ins Chaos.The Movie Database (TMDB): 7Rotten Tomatoes Popcornmeter: 8Metascore: 5IMDb User Rating: 71993 (RTLZWEI, 20:15 Uhr)Komödie: Der egozentrische und zynische Wettermoderator Phil Connors ist es leid, jährlich am 2. Februar in die Kleinstadt Punxsutawney zu fahren, um vom Murmeltier zu berichten. Besagte "große Ratte" kann nämlich angeblich den Frühling vorhersagen. Für Phil ist das nur ein Anlass seinem Unmut Luft zu machen und sich mit sarkastischen Bemerkungen über die treue Fangemeinde lustig zu machen. Am nächsten Morgen muss er dann auch noch feststellen dass er in seinem schlimmsten Albtraum gefangen ist: Phil hängt in einer Zeitschleife fest und muss den Murmeltiertag immer wieder neu durchleben...The Movie Database (TMDB): 8Rotten Tomatoes Popcornmeter: 9Metascore: 8IMDb User Rating: 8