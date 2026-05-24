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Peacock veröffentlicht Trailer zur dritten Staffel von «The Capture»

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Die britische Thriller-Serie kehrt im Juni mit neuen Folgen rund um Deepfakes, Terrorismus und staatliche Überwachung zurück.

Peacock hat den offiziellen Trailer zur dritten Staffel von «The Capture» veröffentlicht. Alle sechs neuen Episoden der britischen Thriller-Serie stehen ab dem 18. Juni beim Streamingdienst bereit. Im Zentrum der neuen Staffel steht erneut die Frage, wie Wahrheit und Vertrauen in einer Welt funktionieren können, in der Deepfakes und manipulierte Bilder zunehmend Realität werden.

Die Handlung setzt rund ein Jahr nach den Ereignissen der zweiten Staffel ein. Rachel Carey, gespielt von Holliday Grainger, hat damals mithilfe eines Live-Deepfakes ein geheimes Überwachungsprogramm des britischen Geheimdienstes öffentlich gemacht. Nun leitet sie übergangsweise die Antiterroreinheit SO15 und versucht, das Vertrauen der Bevölkerung in moderne Überwachungstechnologie wiederherzustellen. Doch ein brutaler Terroranschlag auf das politische Establishment Großbritanniens zieht Carey erneut in eine weitreichende Verschwörung hinein.

Laut Peacock führt die Ermittlerin ihre Nachforschungen immer tiefer in eine geopolitische Krise, die Politik, Geheimdienste und Medien gleichermaßen erfasst. Gleichzeitig soll die Serie erneut die Gefahren digitaler Manipulation und die zunehmende Schwierigkeit thematisieren, zwischen Realität und Täuschung zu unterscheiden. Der offizielle Trailer trägt dementsprechend den Slogan: Dont believe everything you see.

Zum Ensemble der dritten Staffel gehören neben Holliday Grainger unter anderem Ron Perlman, Paapa Essiedu, Indira Varma sowie Killian Scott, Ben Miles und Andy Nyman. Entwickelt wurde die Serie erneut von Ben Chanan, der gemeinsam mit Anthony Philipson und Johnny Allan auch Regie führt. Produziert wird «The Capture» von Heyday Television in Zusammenarbeit mit Universal International Studios. Die Thriller-Serie umfasst erneut sechs Episoden mit jeweils rund 60 Minuten Laufzeit.


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