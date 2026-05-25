US-Fernsehen

Chris Hardwick startet Podcast «I Think Youre Overthinking It» gemeinsam mit AMC neu

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Der Moderator und Comedian spricht in der neuen Vodcast-Reihe mit prominenten Gästen über Popkultur, Ängste und die Kunst des Überdenkens.

AMC Global Media und Chris Hardwick haben eine neue Zusammenarbeit angekündigt. Gemeinsam bringen sie den Podcast «I Think Youre Overthinking It» in einer erweiterten Video-Version zurück. Die neue Staffel startet am 31. Mai und umfasst insgesamt zwölf einstündige Episoden mit wechselnden prominenten Gästen.

Die Reihe verbindet klassische Podcast-Gespräche mit einer Videoproduktion und soll wöchentlich über AMC+, FAST-Kanäle, YouTube sowie weitere Podcast-Plattformen veröffentlicht werden. Inhaltlich dreht sich das Format um Popkultur, Filme, Fernsehen, Musik, Comedy und persönliche Leidenschaften  stets aus der Perspektive des Overthinkings, also des ständigen Grübelns und Überanalysierens. Zu den angekündigten Gästen zählen unter anderem Alison Brie, Nathan Fillion, Jason Ritter, Eli Roth sowie Lamorne Morris. Auch Billy Magnussen wird Teil der ersten Staffel sein. Weitere Namen sollen noch folgen.

Wir freuen uns sehr über die Zusammenarbeit und das Wiedersehen mit Chris, der wie kein anderer das Herz der Popkultur zu treffen versteht  sei es in der Musik, im Kino, im Fernsehen oder in all den wunderbaren Bereichen der Fandom-Kultur  und diese Neugier in intelligente, unterhaltsame Gespräche zu verwandeln, sagte Ben Davis, Executive Vice President für Scripted Programming bei AMC Global Media. Dieser Podcast ist eine natürliche Erweiterung der Welt, die unser Publikum liebt, und wir könnten nicht begeisterter sein, seine Stimme und Perspektive wieder in die AMC Global Media-Familie zu holen.

AMC und ich hatten nach dem Ende von «Talking Dead» im Jahr 2022 nach dem richtigen Weg gesucht, wieder zusammenzuarbeiten, und dies fühlte sich wie eine natürliche Ergänzung an. Ich habe mich im selben Jahr während einer Auszeit als Elternteil für eine Weile vom Podcasting zurückgezogen, und als ich die Show letztes Jahr wieder aufnahm, entwickelte sie sich zu «I Think Youre Overthinking It». Der Podcast war schon immer geprägt von Gesprächen über Neugier, Ängste, Fandom, Kreativität, all die Wege, auf denen sich unsere Gedanken in Kreisen drehen können, wenn uns etwas sehr am Herzen liegt, und darüber, wie wir uns selbst aus dem Weg gehen können. Als AMC die Möglichkeit sah, daraus eine Videoserie zu machen, fühlte sich das wie der perfekte nächste Schritt an, sagte Hardwick.

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