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Phoenix macht Sondersendung zur Ungarn-Wahl

Mario Thunert von 10. April 2026, 08:57 Uhr

Der Ausgang hat durchaus relevante Konsequenzen für Europa. Sowohl eine Ab-, als auch eine Wieder-Wahl von Orban wird konkrete Auswirkungen mit sich bringen.

Ungarn wählt am Sonntag, 12. April, ein neues Parlament. Viktor Orbáns Fidesz-Partei droht nach 16 Jahren der Machtverlust, Umfragen sehen die Opposition um Péter Magyar vorn.



Weitere Sender planen nach jetzigem Stand (10. April) zwar keine dezidierten Spezial-Sendungen, sind zum voraussichtlichen Zeitpunkt der Hochrechnungen (19.30-20.15 Uhr) aber zum Teil mit ihren regulären Nachrichtensendungen On Air. So wird die «Tagesschau» üblicher Weise ab 20.00 Uhr gesendet. Auch die «Sat.1:newstime» wird parallel zwischen 19.55 und 20.15 Uhr zu sehen sein.



Bei «RTL Aktuell» (18.45-19.05 Uhr) wird es für Hochrechnungen noch etwas zu früh sein, da die Wahllokale in Ungarn erst um 19.00 Uhr schließen. Dafür wird im weiteren Verlauf der Schwestersender ntv mit Nachrichtenstrecken ab 20.00 Uhr vertreten sein. Potenziell scheint hier auch denkbar, dass bei gravierenderen Entwicklungen das Magazin «ntv Wissen» im der Spanne 19.10 bis 20.00 Uhr für Breaking-News entfällt oder unterbrochen wird. Tagesschau24 wird von 19.15 bis 20.00 Uhr auf jeden Fall Nachrichten bringen. Zurückhaltung hingegen bei Welt - dort wird voraussichtlich Basketball übertragen. Ungarn wählt am Sonntag, 12. April, ein neues Parlament. Viktor Orbáns Fidesz-Partei droht nach 16 Jahren der Machtverlust, Umfragen sehen die Opposition um Péter Magyar vorn. phoenix begleitet den Wahlabend live um 19:00 Uhr und um 22:30 Uhr - mit ersten Reaktionen und Einordnungen von Korrespondentinnen und Korrespondenten aus Brüssel und Budapest sowie weiteren Analysen und Einschätzungen durch die Politikwissenschaftlerin Prof. Andrea Gawrich von der Universität Gießen.Weitere Sender planen nach jetzigem Stand (10. April) zwar keine dezidierten Spezial-Sendungen, sind zum voraussichtlichen Zeitpunkt der Hochrechnungen (19.30-20.15 Uhr) aber zum Teil mit ihren regulären Nachrichtensendungen On Air. So wird die «Tagesschau» üblicher Weise ab 20.00 Uhr gesendet. Auch die «Sat.1:newstime» wird parallel zwischen 19.55 und 20.15 Uhr zu sehen sein.Bei «RTL Aktuell» (18.45-19.05 Uhr) wird es für Hochrechnungen noch etwas zu früh sein, da die Wahllokale in Ungarn erst um 19.00 Uhr schließen. Dafür wird im weiteren Verlauf der Schwestersender ntv mit Nachrichtenstrecken ab 20.00 Uhr vertreten sein. Potenziell scheint hier auch denkbar, dass bei gravierenderen Entwicklungen das Magazin «ntv Wissen» im der Spanne 19.10 bis 20.00 Uhr für Breaking-News entfällt oder unterbrochen wird. Tagesschau24 wird von 19.15 bis 20.00 Uhr auf jeden Fall Nachrichten bringen. Zurückhaltung hingegen bei Welt - dort wird voraussichtlich Basketball übertragen.

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