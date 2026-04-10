Primetime-Check

Donnerstag, 9. April 2026

Fabian Riedner von 10. April 2026, 08:41 Uhr

Überzeugte der «Irland-Krimi» mehr als fünf Millionen Zuschauer? Schnappte sich Heidi Klum am Donnerstag die Zielgruppen-Krone?

4,85 Millionen Zuschauer ab drei Jahren verfolgten am Donnerstag einen neuen «Der Irland-Krimi», der auf 22,0 Prozent Marktanteil kam. Die Tote am Fluss verbuchte nur 0,25 Millionen junge Zuschauer, der Marktanteil lag bei 6,5 Prozent. «Kontraste» sammelte 2,04 Millionen Zuschauer und holte sich 10,4 Prozent, die «Tagesthemen» sicherten sich 1,99 Millionen und 12,0 Prozent. Bei den jungen Erwachsenen wurden 4,9 und 7,4 Prozent eingefahren.



Die neue «Lena Lorenz»-Staffel startete mit 3,41 Millionen Zuschauern, die Folge Muttergefühle sicherte sich 15,5 Prozent bei allen sowie 6,8 Prozent bei den jungen Erwachsenen. Das «heute journal» sahen 3,57 Millionen Zuschauer, was 18,1 Prozent brachte. Die Sendung verbuchte 8,3 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen. Mit dem Nachruf «Mario Adorf  Ein Leben» blieben 2,25 Millionen Zuschauer dran, der Marktanteil lag bei 12,8 Prozent und 5,8 Prozent bei den jungen Leuten. «Maybrit Illner» fuhr 1,86 Millionen Zuschauer ein, die Marktanteile lagen bei 13,7 Prozent bei allen sowie 9,7 Prozent bei den jungen Erwachsenen.



«Germanys Next Topmodel» brachte ProSieben 1,26 Millionen Zuschauer, mit 0,58 Millionen Umworbenen fuhr man 15,2 Prozent ein. Die Übertragung der UEFA Europa League zwischen Freiburg und Celta Vigo (3:0) brachte 2,31 und 2,72 Millionen. Bei den jungen Erwachsenen standen 0,53 und 0,63 Millionen auf der Uhr, die Marktanteile lagen bei 13,0 und 18,1 Prozent. «Das 1% Quiz  Wie clever ist Deutschland?» holte Sat.1 1,26 Millionen Zuschauer, bei den jungen Erwachsenen wurden 7,1 Prozent eingefahren. «Deutschlands größte Geheimnisse» sahen im Anschluss noch 5,2 Prozent.



«Mensch Retter» und «Hartes Deutschland  Leben im Brennpunkt» brachten RTLZWEI 0,36 und 0,26 Millionen, die Marktanteile bei den Umworbenen wurden auf 3,3 und 4,4 Prozent taxiert. Das Best-of von «Roadtrip Australien  Drei Spitzenköche auf vier Rädern» sicherte sich 0,49 Millionen Zuschauer und holte 4,1 Prozent bei den jungen Erwachsenen. «German Cops» sammelte im Anschluss noch 2,4 Prozent ein.



Die Actionkomödie «R.I.P.D. - Rest in Peace Department» sahen 0,95 Millionen Zuschauer, der Film mit Ryan Reynolds verbuchte 6,6 Prozent bei den jungen Menschen. «Mortal Engines: Krieg der Städte» aus dem Jahr 2018 war mit Hera Hilmar, Robert Sheehan und Hugo Weaving besetzt, das Werk von Christian Rivers fuhr 0,42 Millionen ein. Der Film erreichte 4,3 Prozent bei den Umworbenen.

4,85 Millionen Zuschauer ab drei Jahren verfolgten am Donnerstag einen neuen, der auf 22,0 Prozent Marktanteil kam. Die Tote am Fluss verbuchte nur 0,25 Millionen junge Zuschauer, der Marktanteil lag bei 6,5 Prozent.sammelte 2,04 Millionen Zuschauer und holte sich 10,4 Prozent, diesicherten sich 1,99 Millionen und 12,0 Prozent. Bei den jungen Erwachsenen wurden 4,9 und 7,4 Prozent eingefahren.Die neue-Staffel startete mit 3,41 Millionen Zuschauern, die Folge Muttergefühle sicherte sich 15,5 Prozent bei allen sowie 6,8 Prozent bei den jungen Erwachsenen. Dassahen 3,57 Millionen Zuschauer, was 18,1 Prozent brachte. Die Sendung verbuchte 8,3 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen. Mit dem Nachrufblieben 2,25 Millionen Zuschauer dran, der Marktanteil lag bei 12,8 Prozent und 5,8 Prozent bei den jungen Leuten.fuhr 1,86 Millionen Zuschauer ein, die Marktanteile lagen bei 13,7 Prozent bei allen sowie 9,7 Prozent bei den jungen Erwachsenen.brachte ProSieben 1,26 Millionen Zuschauer, mit 0,58 Millionen Umworbenen fuhr man 15,2 Prozent ein. Die Übertragung der UEFA Europa League zwischen Freiburg und Celta Vigo (3:0) brachte 2,31 und 2,72 Millionen. Bei den jungen Erwachsenen standen 0,53 und 0,63 Millionen auf der Uhr, die Marktanteile lagen bei 13,0 und 18,1 Prozent.holte Sat.1 1,26 Millionen Zuschauer, bei den jungen Erwachsenen wurden 7,1 Prozent eingefahren.sahen im Anschluss noch 5,2 Prozent.undbrachten RTLZWEI 0,36 und 0,26 Millionen, die Marktanteile bei den Umworbenen wurden auf 3,3 und 4,4 Prozent taxiert. Das Best-of vonsicherte sich 0,49 Millionen Zuschauer und holte 4,1 Prozent bei den jungen Erwachsenen.sammelte im Anschluss noch 2,4 Prozent ein.Die Actionkomödiesahen 0,95 Millionen Zuschauer, der Film mit Ryan Reynolds verbuchte 6,6 Prozent bei den jungen Menschen.aus dem Jahr 2018 war mit Hera Hilmar, Robert Sheehan und Hugo Weaving besetzt, das Werk von Christian Rivers fuhr 0,42 Millionen ein. Der Film erreichte 4,3 Prozent bei den Umworbenen.

© AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK; videoSCOPE 1.3, Marktstandard: TV. Zuschauer ab 3 Jahren und 14-49 Jahre (Vorläufige Daten), BRD gesamt/ Fernsehpanel D+EU Millionen und Marktanteile in %.

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