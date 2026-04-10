CBS bestellt Vampir-Comedy «Eternally Yours»

Der US-Networksender CBS hat seine Pilotentscheidungen für die Saison 2026/27 getroffen: Die Vampir-Comedy «Eternally Yours» wird zur Serie bestellt, während das Projekt «The Tillbrooks» nicht weiterverfolgt wird. Damit ist die Fiction-Planung des Senders kurz vor der Programmpräsentation Mitte April abgeschlossen.
Hinter «Eternally Yours» stehen die «Ghosts»-Macher Joe Port und Joe Wiseman, die bereits mit der US-Version von «Ghosts» einen Erfolg für CBS gelandet haben. Inhaltlich dreht sich die neue Serie um ein Vampirpaar, dessen Beziehung nach 500 Jahren deutlich an Leidenschaft verloren hat. Erst die Begegnung mit dem menschlichen Freund ihrer Tochter zwingt sie dazu, ihre Ehe und die Bedeutung von für immer zu hinterfragen.
In den Hauptrollen sind Ed Weeks und Allegra Edwards als unsterbliches Paar zu sehen. Ergänzt wird das Ensemble unter anderem von Helen J. Shen und Jaren Lewison. Produziert wird die Serie von CBS Studios. Keine Zukunft hat hingegen «The Tillbrooks»: Die geplante Historien-Sitcom über eine Familie im England des 19. Jahrhunderts wurde nach der Pilotphase nicht weiterentwickelt.
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