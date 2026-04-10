Histoire TV zeigt «Hollywood sous la croix gammée» als TV-Premiere

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Der Sender beleuchtet Anfang Mai die Verflechtungen Hollywoods mit dem NS-Regime und ergänzt das Programm durch eine große Doku-Reihe zum Zweiten Weltkrieg.

Histoire TV setzt Anfang Mai auf historische Stoffe mit Tiefgang: Am Sonntag, 3. Mai, um 20:50 Uhr zeigt der Sender erstmals die Dokumentation. Der 52-minütige Film der Schwestern Clara und Julia Kuperberg widmet sich einem bislang wenig beleuchteten Kapitel der Filmgeschichte  der ambivalenten Haltung Hollywoods gegenüber dem NS-Regime in den 1930er Jahren.Im Zentrum steht ein bemerkenswerter Widerspruch: Während sich der Nationalsozialismus in Deutschland zunehmend radikalisierte, verhielten sich große US-Studios auffallend zurückhaltend. Aus wirtschaftlichen Interessen und mit Blick auf den deutschen Markt wurden Filme teilweise angepasst, Szenen gestrichen oder Inhalte entschärft. Die Dokumentation zeigt anhand von Archivmaterial, internen Schreiben und Filmausschnitten, wie weit diese Form der Selbstzensur reichte  und stellt die Frage, welche moralischen Kompromisse die Branche einging. Dabei setzt «Hollywood sous la croix gammée» weniger auf Anklage als auf Einordnung. Historiker und Experten analysieren die damaligen Entscheidungen und ordnen sie in den politischen und wirtschaftlichen Kontext ein. Der Film fragt, was gesagt werden durfte  und was bewusst verschwiegen wurde.Nur wenige Tage später baut Histoire TV das Themenfeld weiter aus: Ab Dienstag, 5. Mai, startet um 20:50 Uhr die vierteilige Dokumentationsreiheüber den Zweiten Weltkrieg. Die von Mickaël Gamrasni inszenierte und gemeinsam mit Historiker Olivier Wieviorka entwickelte Produktion setzt auf eine moderne, immersive Erzählweise und beleuchtet den globalen Konflikt aus verschiedenen Perspektiven. Zum Auftakt sind am 5. Mai die Episoden LEmbrasement (20:50 Uhr) und LAbîme (21:40 Uhr) zu sehen. Eine Woche später, am 12. Mai, folgen Le Tournant und La Libération zur gleichen Sendezeit. Die Reihe will dabei nicht nur die historischen Ereignisse nachzeichnen, sondern auch deren Auswirkungen bis in die Gegenwart hinein verständlich machen.