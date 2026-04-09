Sandra Maischberger steigt ins U-Boot

Die NDR Sendung «Käptns Dinner» feiert Jubiläum: Am 17. April 2026 um 00.00 Uhr zeigt das NDR Fernsehen die 100. Ausgabe des Talkformats aus dem Museums-U-Boot im Hamburger Hafen. Zum Jubiläum empfängt Michel Abdollahi Journalistin und Moderatorin Sandra Maischberger. Die neue Staffel mit zehn Folgen startet eine Woche zuvor, am 10. April 2026. Dann ist Bruce Darnell zu Gast.
Frank Beckmann, NDR Programmdirektor: Michel Abdollahi hat einfach ein gutes Gespür für Menschen und genau das merkt man bei «Käptns Dinner» sofort. Er stellt Fragen, die echtes Interesse zeigen und lässt seinen Gästen Zeit. Die Nähe im U-Boot schafft auch schnell eine persönliche Nähe. So entstehen seit zehn Jahren Gespräche mit einer besonderen Tiefe, die gleichzeitig auch urkomische Momente haben können. Genau das macht den Reiz der Sendung aus.
Michel Abdollahi: Dieses U-Boot macht etwas mit Menschen. Aus Alltag wird plötzlich Aufmerksamkeit. Für mich ist das die Essenz von Käptns Dinner: Zeit haben, zuhören, sich wirklich begegnen. Meine Gäste und ich loten aus, wohin es führt, wenn Menschen sich offen und neugierig begegnen. Ich bin dem NDR enorm dankbar, dass er uns die Zeit dafür gibt.
In der Jubiläumsfolge spricht Sandra Maischberger über ihre glückliche Kindheit in Italien, die Liebe zu schlechten Actionfilmen und ihr erstes selbst verdientes Geld. Es gab damals einen wahnsinnig netten Redaktionsleiter, der, glaube ich, unter mir ein bisschen gelitten hat, weil ich halt einfach so ein junger Hase von der Schule war - also gerade 19 geworden. Er versuchte, mich so ein bisschen zu domestizieren, und ich habe ihm wohl auch etwas Ärger gemacht, immer eine laute Klappe gehabt und sehr viel mehr vorgegeben, als ich eigentlich konnte. Aber es hat einfach einen großen Spaß gemacht, so Maischberger über ihre Anfänge.
Zum Staffelauftakt am 10. April ist Choreograf, Model und Jury-Gesicht Bruce Darnell zu Gast. Mit Michel Abdollahi spricht er über seinen ungewöhnlichen Weg aus der US-Armee in die Modewelt bis ins deutsche Fernsehen, von Rassismus, Verletzlichkeit und der Entscheidung, sich von keinem Etikett der Welt festlegen zu lassen. Weitere prominente Gäste der Staffel sind die Schauspielerin Meltem Kaptan und der Entertainer und Reality-Darsteller Julian F. M. Stoeckel.
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