TELE 5 holt «Der Graf von Monte Christo» erstmals ins deutsche Free-TV

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Mit Sam Claflin in der Titelrolle interpretiert TELE 5 den Literaturklassiker «Der Graf von Monte Christo» zu Pfingsten neu fürs Fernsehen.



Zu Pfingsten setzt TELE 5 auf großes Erzählkino im Serienformat: Mitbringt der Sender eine internationale Prestigeproduktion erstmals ins deutsche Free-TV. Am Samstag, 23. Mai, und Sonntag, 24. Mai, jeweils ab 20:15 Uhr, sind alle acht Episoden der Miniserie zu sehen  verteilt auf zwei Abende mit je vier Folgen.Die achtteilige Produktion aus Frankreich und Italien basiert auf dem weltberühmten Roman von Alexandre Dumas und wurde von Oscar-Preisträger Bille August inszeniert. In der Hauptrolle ist Sam Claflin als Edmond Dantès zu sehen, der nach einem Verrat unschuldig inhaftiert wird und Jahre später als geheimnisvoller Graf zurückkehrt. Zum internationalen Ensemble zählen außerdem Jeremy Irons, Mikkel Boe Følsgaard, Ana Girardot und Blake Ritson.Inhaltlich bleibt die Serie nah an der Vorlage: Der junge Seemann Edmond Dantès steht kurz vor seinem persönlichen Glück, als ihn eine Intrige ins berüchtigte Gefängnis Château dIf bringt. Erst nach Jahren gelingt ihm mithilfe des Mitgefangenen Abbé Faria die Flucht  und mit dem Wissen um einen legendären Schatz der Neuanfang. Als Graf von Monte Christo kehrt er schließlich zurück, um sich an seinen Verrätern zu rächen. Doch je weiter sein Plan voranschreitet, desto mehr gerät auch seine eigene Menschlichkeit in Gefahr.Produziert wurde die Miniserie unter anderem von Mediawan sowie den italienischen und französischen Partnern Palomar und DEMD Productions. Gedreht wurde an verschiedenen europäischen Schauplätzen, darunter Paris sowie mehrere italienische Städte und Malta.