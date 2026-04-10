HBO verlängert «Rooster» mit Steve Carell um zweite Staffel

Der US-Pay-TV-Sender HBO setzt weiter auf «Rooster»: Die Comedy-Serie mit Steve Carell in der Hauptrolle wurde offiziell um eine zweite Staffel verlängert. Damit reagiert der Sender auf den erfolgreichen Start der ersten Runde, die zu den meistgesehenen neuen HBO-Comedy-Formaten der vergangenen Jahre zählt. Das Finale der ersten Staffel ist für den 11. Mai angesetzt.
Neben Carell gehören Charly Clive, Danielle Deadwyler, Phil Dunster, John C. McGinley, Lauren Tsai und Connie Britton zum Ensemble. Hinter der Serie stehen die Showrunner Bill Lawrence und Matt Tarses, die gemeinsam mit weiteren Produzenten für Warner Bros. Television und die Produktionsfirma Doozer verantwortlich zeichnen. Mit der zweiten Staffel soll die Geschichte rund um die Figuren an der fiktiven Ludlow-Universität fortgesetzt werden. Details zur Handlung sind noch nicht bekannt, allerdings deutete HBO bereits an, dass das kommende Spring Semester neue Entwicklungen für das Ensemble bereithalten wird.
Amy Gravitt, EVP HBO Programming und Head of HBO & HBO Max Comedy Series: Es ist großartig zu sehen, wie das Publikum «Rooster» ebenso begeistert aufnimmt, wie wir es getan haben, als Steve, Bill und Matt diese Figur zum ersten Mal zum Leben erweckt haben. Gemeinsam mit unseren Partnern bei WBTV und Doozer freuen wir uns darauf, zu entdecken, was das Spring Semester von Ludlow für dieses außergewöhnliche Comedy-Ensemble in der zweiten Staffel bereithält.
Clancy Collins White, President Creative Affairs, Warner Bros. Television: «Rooster» ist eine warmherzige und liebenswerte Serie, und die Verlängerung um eine zweite Staffel ist mehr als verdient. Bill Lawrence und Matt Tarses sind wahre Meister ihres Fachs und verbinden Herz und Humor auf einzigartige Weise getragen von einem großartigen Cast unter der Führung von Steve Carell. Wir freuen uns sehr darauf, diese kreative Reise gemeinsam mit HBO und Doozer fortzusetzen.
Bill Lawrence, Co-Showrunner, Executive Producer und Autor: Wir sind Warner Bros. Television und HBO unglaublich dankbar für die vertrauensvolle Zusammenarbeit ebenso Casey, Amy und Channing dafür, dass sie uns die Möglichkeit gegeben haben, diese Serie mit Steve und unserem fantastischen Ensemble weiterzuführen. Für uns beide ist das ein Karrierehöhepunkt für Matt allerdings noch ein bisschen mehr als für mich.
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