Rettungsdoku: VOX bringt «Feuer, Wasser, Erde, Luft» zurück

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Vier neue Folgen werden ins Programm genommen, von denen jeweils eine im Wochenrhythmus läuft.

Die VOX-Dokusoaphatte eine etwas skurrile Geschichte hinter sich. Die Premieren-Staffel im Frühjahr 2023 wurde vorzeitig aus dem Programm genommen, nachdem die ersten Folgen nur schwache Quoten holten. Weil nach Bekanntgabe dieser Maßnahme jedoch nochmal ein Anstieg auf bis zu 7,5 Prozent zustande kam, erhielt die Blaulicht-Doku eine weitere Chance im Herbst besagten Jahres, in dem die Resonanzen von anfänglich soliden 7,3 Prozent aber erneut auf durchwachsene Werte um 5 und 6 Prozent zurückgingen. All das reichte letztendlich dennoch, aus der fast schon sichergeglaubten Absetzung eine Fortsetzung zu machen. Letztes Jahr ging es von anfänglich passablen 6,4 Prozent dann wieder auf fünf Prozent, wieder reichte es aber zur Verlängerung, die nun bald ihren Weg ins Programm findet. Konkret ab Mittwoch, den 5. Mai um 20.15 Uhr mit vier Folgen im Wochenrhythmus.Darum soll es gehen: Im Zillertal muss eine junge Frau mit einer schweren Verletzung vom Hubschrauber gerettet werden - mit der Seilwinde über einer der steilsten Pisten Österreichs. In Bruchsal versucht Notarzt Dr. Claus Bley, einen zusammengebrochenen Mann zu stabilisieren. In Köln löst ein CO-Melder im Krankenhaus Alarm aus, und die Feuerwehr muss schnell handeln.Auch auf dem Chiemsee wird es ernst. Die Wasserwacht Bernau wird zu einem ungewöhnlichen Notfall gerufen: Ein Segelboot ist auf Grund gelaufen und manövrierunfähig. Doch auf dem stark frequentierten See gleicht ein Boot dem anderen. Zwischen Dutzenden Seglern beginnt eine schwierige Suche - bevor Wind und Wellen die Lage weiter verschärfen.