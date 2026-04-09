«Alles was zählt»: Machtspiele, Rückschläge und ein wachsender Druck

Soap-Check

Gabriella stellt sich gegen Deniz, während Kilian die Lage anders bewertet  und damit neue Dynamik ins Geschehen bringt.

«Rote Rosen» (Mo  Fr, 14.10 Uhr, Das Erste)

«Sturm der Liebe» (Mo  Fr, 15.10 Uhr, Das Erste)

«Dahoam is Dahoam» (Mo  Do, 19.30 Uhr, Bayrisches Fernsehen)

«Unter Uns» (Mo - Fr, 17.30 Uhr, RTL)

«Alles was zählt» (Mo - Fr, 19.10 Uhr, RTL)

«Gute Zeiten, schlechte Zeiten» (Mo - Fr, 19.45 Uhr, RTL)

«Ein Hof zum Verlieben» (Mo  Fr, 18.00 Uhr, Sat.1)

«Die Landarztpraxis» (Mo  Fr, 19.00 Uhr, Sat.1)

«Berlin  Tag & Nacht» (Mo  Fr, 19.05 Uhr, RTLZWEI)

Jess wird ohnmächtig, nachdem sie gesehen hat, wie Richard Daniel ins Gesicht geschlagen hat. Im Krankenhaus folgt die nächste Hiobsbotschaft: Jess muss wegen Verdachts auf das HELLP-Syndrom bleiben. Daniel weicht nicht von ihrer Seite, und Jess spürt, dass zwischen ihnen noch Gefühle lodern. Richard fällt es schwer, den Verlust seines besten Freundes zu verarbeiten. Ein reißerischer Artikel über den Faustschlag im "Heideecho" schockiert Victoria, die daraufhin eine drastische Entscheidung trifft. Toni ist erschüttert, als Ellie behauptet, mit Jonas zusammen zu sein. Obwohl Jonas alles abstreitet, vertraut Toni ihm nicht mehr. Es kommt zu einem heftigen Streit. Hat ihre Liebe noch eine Chance? Gisela plant einen gemütlichen Familienabend, doch dann steht Hans-Harald vor der Tür  mit dem Wunsch, wieder zur Familie Böttcher zu gehören. Gisela ist fassungslos ...Als Leo Zeuge davon wird, wie am Fürstenhof über Elias und Olivia gemutmaßt wird, ist er verunsichert. Vor Katja hofft er dennoch weiterhin, dass die Gerüchte unbegründet sind, bis ihm bewusst wird, dass Elias durchaus ein Motiv hätte. Aber wäre er auch dazu in der Lage? Kilian überrascht es, dass sich Fanny tatsächlich darauf vorbereitet, mit Marlon nach Kalifornien zu gehen. Während Larissa vor Marlon davon schwärmt, dass sie beide bald ihre jeweilige Beziehung ohne Altlasten führen können, ist Marlon sich da noch nicht so sicher. Nachdem Kilian und Fanny denselben Traum hatten, reden sich beide ein, dass ihre Gefühle der Vergangenheit angehören, und stürzen sich noch intensiver in ihre jeweilige Beziehung. Yannik freut sich, dass Katja seine Idee einer Vertrauensperson für die Belegschaft umsetzt. Alfons sieht in sich die ideale Person für diese Rolle und lässt sich aufstellen. Doch er hat die Rechnung ohne Mitbewerber Erik gemacht, der mit Nachdruck um Stimmen wirbt. Als Alfons empört von Eriks unlauteren Wahlkampftaktiken erfährt, beschwert er sich bei Katja.Bevor Hubert und Uschi Franzi von Theresas Tod erzählen konnten, hat sie es von Gundi erfahren und ist nicht mehr erreichbar. Wo treibt sich Franzi rum? Tina und Charly verbringen eine Nacht zusammen, doch danach denkt Tina, dass das für Charly nur ein One-Night-Stand war. Liegt sie da richtig?Stella fängt nach einer zufälligen Begegnung Dana auf - und wird dann selbst von einer unerwarteten Neuigkeit überrumpelt, die ihr Leben verändern könnte. Easy bekommt den Eindruck, dass sowohl Julius als auch Ringo keinen Respekt vor seiner Arbeit am Büdchen haben - und scheint damit bei einem von beiden richtigzuliegen. Paco, Baris, Bambi und Ferhat wollen den Schnurrbart-Wettbewerb gewinnen - das ruft Britta auf den Plan.Gabriella ist empört, als Deniz rechtliche Schritte einleiten will - er hat keine Chance. Doch Kilian kommt zu einem anderen Schluss. Valea verfolgt zufrieden, wie Charlie beim Training immer weiter zurückfällt und sieht sich auf der Überholspur. Doch zu früh gefreut. Matteos Vorsatz, seine eigenen Pläne durchzuziehen, wird ausgebremst. Als Nathalie eine Entscheidung fordert, wird Matteo alles zu viel.Laura findet heraus, dass Katrin eine Entscheidung allein getroffen hat und ist alles andere als begeistert. Jonas macht sich auf die Suche nach Mats, und die beiden nähern sich wieder an. Doch als die Sprache auf Mats' Vergangenheit kommt, macht er dicht ...Anna ist überrascht, dass Laura ziemlich entspannt reagiert, als Tim ihr Date absagt. Zudem müssen die beiden Frauen auch noch spontan Tims Laden schmeißen. Maja hat sich mit Selina versöhnt und nähert sich Ludwig immer weiter an. Leonard entschuldigt sich bei Sören und versichert, er wollte ihn nicht bloßstellen, sondern nur helfen. Er kommt aber nicht an ihn ran, bis Holtmann die richtigen Worte findet.Vicki will Simon nicht weiter hinterhertrauern und konzentriert sich lieber auf ihren Patienten Klaus. Denn die Krankheitssymptome von Resis Schulfreund geben ihr noch immer Rätsel auf. So bekommt Vicki gerührt mit, wie Resi und Klaus sich näherkommen. Derweil entwickelt sich Ellas Zusammenarbeit mit Georg zum Fiasko. Als Ella in einer Diskussion zwischen Georg und Donato über das Jubiläumsfest den Fehler richtigerweise bei Georg verordnet, wirft der ihr wütend Verrat vor.Benni leidet unter großem Liebeskummer und versucht aufs Neue, mit Ella in Kontakt zu treten. Doch die bleibt unversöhnlich, sodass Benni beschließt, ihr zu beweisen, dass er sie nicht betrogen hat. Dazu lädt er Michelle in den Verein ein, um die Situation zu klären. Doch Michelle beharrt darauf, dass sie Sex hatten und gibt sich gespielt gekränkt, als Benni dies nicht wahrhaben will. Als Benni daraufhin später im Lager verzweifelt versucht, sich an die folgenschwere Nacht zu erinnern, kommt Tommy dazu. Benni klammert sich an den letzten Strohhalm und stellt Tommys Aussage auf den Prüfstand, legt ihm sogar nahe, diese zu widerrufen, damit Ella ihm glaubt und verzeiht. Doch das bekommt Ella mit und sieht dies als regelrechtes Schuldeingeständnis, sodass Benni hilflos glaubt, Ella nun endgültig verloren zu haben.