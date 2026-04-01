«Something Very Bad Is Going to Happen» feiert ein sehr gutes Debüt

Als hätte Tommy Shelby es persönlich angeordnet, haben die Fans «Peaky Blinders: The Immortal Man» mit 19,4 Millionen Aufrufen zum zweiten Mal in Folge auf Platz 1 der englischen Filmliste gesetzt.
«Radioactive Emergency» kletterte mit 7,0 Millionen Aufrufen auf Platz 1 der Liste der nicht-englischsprachigen TV-Serien. Inspiriert von wahren Begebenheiten dreht sich die brasilianische Thriller-Serie um Ersthelfer, Ärzte und Kernphysiker, die gegen die Zeit kämpfen, um die Ausbreitung radioaktiven Materials einzudämmen und so Tausende von Menschenleben zu retten. Auf Platz 2 debütiert mit 4,9 Millionen Aufrufen <
Um etwas ganz Tolles zu feiern, setzten die Fans «BTS The Comeback Live» mit 3,6 Millionen Aufrufen auf Platz 3 der Liste der nicht-englischsprachigen TV-Sendungen. RM, Jin, SUGA, j-hope, Jimin, V und Jung Kook traten live vom Gwanghwamun-Platz in Seoul auf, um das neueste Album der Band, Arirang, zu feiern, das mit der Single Swim Platz 1 der Billboard Hot 100 erreichte und auch die Spitze der Billboard 200 eroberte. Um einen Einblick in die Entstehung des neuen Albums zu erhalten, wurden die Fans mit der Premiere von «BTS: The Return» verwöhnt, wodurch die Dokumentation mit 3,3 Millionen Aufrufen Platz 3 der Liste der nicht-englischsprachigen Filme erreichte. Der thailändische Rachethriller «The Red Line» startete mit 4,2 Millionen Aufrufen auf Platz 2 der Liste der nicht-englischsprachigen Filme. Der indische Film «Dhurandhar» sicherte sich mit 3,0 Millionen Aufrufen Platz 4 der Liste. Der Spionagethriller aus dem Jahr 2025 zeigt Ranveer Singh als Hamza, einen indischen Undercover-Agenten, der die kriminelle Unterwelt von Karachi infiltriert, um ein skrupelloses extremistisches Netzwerk zu zerschlagen.
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