«Something Very Bad Is Going to Happen» feiert ein sehr gutes Debüt

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Die zweite «One Piece»-Staffel behauptete den ersten Platz. Der «Peaky Blinders»-Spielfilm erreichte fast 20 Millionen Abrufe.

Ebenfalls zum dritten Mal in Folge in den Top 10 platziert, behauptete sich die zweite-Staffel mit 5,9 Millionen Aufrufen auf Platz 1 der englischen TV-Liste. Monkey D. Luffy (Iñaki Godoy) und seine Crew betreten endlich die Grand Line, einen legendären Meeresabschnitt voller neuer Orte, neuer Freunde und neuer Gefahren, während sie ihre Suche nach dem Schatz fortsetzen. Die Strohhüte, alt und neu, brachten Staffel 1 mit 2,6 Millionen Aufrufen auf Platz 8 der Liste. Ein Ort, an dem nicht alles reibungslos verläuft, ist die neue Horrorserie, die mit 4,5 Millionen Aufrufen in den ersten vier Tagen auf Platz 2 der englischen TV-Liste landete. Die achtteilige Debütserie von Schöpferin und Showrunnerin Haley Z. Boston wird von den Duffer Brothers («Stranger Things») produziert und spielt in den Tagen vor der Hochzeit von Rachel (Camila Morrone) und Nicky (Adam DiMarco) im schicken Anwesen seiner Familie im Wald. Der zweite Part der zweiten-Staffel kletterte mit 4,2 Millionen Aufrufen auf Platz 3 der englischen TV-Liste. Und die Liebe blüht weiter in Staffel 7 von, während Mel (Alexandra Breckenridge) und Jack (Martin Henderson) ihr gemeinsames Leben als frischvermähltes Paar beginnen. Die Staffel bleibt mit 4,1 Millionen Aufrufen auf Platz 4 der englischen TV-Liste in den Top 10.Als hätte Tommy Shelby es persönlich angeordnet, haben die Fansmit 19,4 Millionen Aufrufen zum zweiten Mal in Folge auf Platz 1 der englischen Filmliste gesetzt.kletterte mit 7,0 Millionen Aufrufen auf Platz 1 der Liste der nicht-englischsprachigen TV-Serien. Inspiriert von wahren Begebenheiten dreht sich die brasilianische Thriller-Serie um Ersthelfer, Ärzte und Kernphysiker, die gegen die Zeit kämpfen, um die Ausbreitung radioaktiven Materials einzudämmen und so Tausende von Menschenleben zu retten. Auf Platz 2 debütiert mit 4,9 Millionen Aufrufen