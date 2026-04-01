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«Something Very Bad Is Going to Happen» feiert ein sehr gutes Debüt

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Die zweite «One Piece»-Staffel behauptete den ersten Platz. Der «Peaky Blinders»-Spielfilm erreichte fast 20 Millionen Abrufe.

Ebenfalls zum dritten Mal in Folge in den Top 10 platziert, behauptete sich die zweite «One Piece»-Staffel mit 5,9 Millionen Aufrufen auf Platz 1 der englischen TV-Liste. Monkey D. Luffy (Iñaki Godoy) und seine Crew betreten endlich die Grand Line, einen legendären Meeresabschnitt voller neuer Orte, neuer Freunde und neuer Gefahren, während sie ihre Suche nach dem Schatz fortsetzen. Die Strohhüte, alt und neu, brachten Staffel 1 mit 2,6 Millionen Aufrufen auf Platz 8 der Liste. Ein Ort, an dem nicht alles reibungslos verläuft, ist die neue Horrorserie «Something Very Bad Is Going to Happen», die mit 4,5 Millionen Aufrufen in den ersten vier Tagen auf Platz 2 der englischen TV-Liste landete. Die achtteilige Debütserie von Schöpferin und Showrunnerin Haley Z. Boston wird von den Duffer Brothers («Stranger Things») produziert und spielt in den Tagen vor der Hochzeit von Rachel (Camila Morrone) und Nicky (Adam DiMarco) im schicken Anwesen seiner Familie im Wald. Der zweite Part der zweiten «Beauty in Black»-Staffel kletterte mit 4,2 Millionen Aufrufen auf Platz 3 der englischen TV-Liste. Und die Liebe blüht weiter in Staffel 7 von «Virgin River», während Mel (Alexandra Breckenridge) und Jack (Martin Henderson) ihr gemeinsames Leben als frischvermähltes Paar beginnen. Die Staffel bleibt mit 4,1 Millionen Aufrufen auf Platz 4 der englischen TV-Liste in den Top 10.

Als hätte Tommy Shelby es persönlich angeordnet, haben die Fans «Peaky Blinders: The Immortal Man» mit 19,4 Millionen Aufrufen zum zweiten Mal in Folge auf Platz 1 der englischen Filmliste gesetzt.

«Radioactive Emergency» kletterte mit 7,0 Millionen Aufrufen auf Platz 1 der Liste der nicht-englischsprachigen TV-Serien. Inspiriert von wahren Begebenheiten dreht sich die brasilianische Thriller-Serie um Ersthelfer, Ärzte und Kernphysiker, die gegen die Zeit kämpfen, um die Ausbreitung radioaktiven Materials einzudämmen und so Tausende von Menschenleben zu retten. Auf Platz 2 debütiert mit 4,9 Millionen Aufrufen <
Um etwas ganz Tolles zu feiern, setzten die Fans «BTS The Comeback Live» mit 3,6 Millionen Aufrufen auf Platz 3 der Liste der nicht-englischsprachigen TV-Sendungen. RM, Jin, SUGA, j-hope, Jimin, V und Jung Kook traten live vom Gwanghwamun-Platz in Seoul auf, um das neueste Album der Band, Arirang, zu feiern, das mit der Single Swim Platz 1 der Billboard Hot 100 erreichte und auch die Spitze der Billboard 200 eroberte. Um einen Einblick in die Entstehung des neuen Albums zu erhalten, wurden die Fans mit der Premiere von «BTS: The Return» verwöhnt, wodurch die Dokumentation mit 3,3 Millionen Aufrufen Platz 3 der Liste der nicht-englischsprachigen Filme erreichte. Der thailändische Rachethriller «The Red Line» startete mit 4,2 Millionen Aufrufen auf Platz 2 der Liste der nicht-englischsprachigen Filme. Der indische Film «Dhurandhar» sicherte sich mit 3,0 Millionen Aufrufen Platz 4 der Liste. Der Spionagethriller aus dem Jahr 2025 zeigt Ranveer Singh als Hamza, einen indischen Undercover-Agenten, der die kriminelle Unterwelt von Karachi infiltriert, um ein skrupelloses extremistisches Netzwerk zu zerschlagen.

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