«Age of Attraction»: Netflix verlängert Dating-Show um zweite Staffel

Netflix hat die Dating-Show «Age of Attraction» offiziell um eine zweite Staffel verlängert. Das Format, das sich der Frage widmet, ob Alter in der Liebe wirklich eine Rolle spielt, feierte erst im März seine Premiere und schaffte es direkt in die englischsprachigen Top 10 des Streamingdienstes. Moderiert wird die Sendung von Nick Viall und seiner Frau Natalie Joy. In der Show treffen 40 Singles im Alter zwischen 22 und 60 Jahren aufeinander, um generationenübergreifend nach der großen Liebe zu suchen. Eine zentrale Regel: Die Teilnehmer dürfen einander nicht nach ihrem Alter fragen.
Die erste Staffel umfasste acht einstündige Episoden und setzte auf ein bewusst unkonventionelles Konzept, das auf Überraschung und echte Begegnungen abzielt. Ergänzend zur Serie erscheint zudem eine Reunion-Ausgabe des Podcasts «The Viall Files», die den aktuellen Stand ausgewählter Paare beleuchtet. Produziert wird «Age of Attraction» von Velvet Hammer Media. Die Verantwortlichen sehen in dem Format ein bewusst zugespitztes Dating-Experiment, das von seiner Mischung aus Chaos, Authentizität und emotionaler Dynamik lebt.
Wir lieben Konzepte, von denen man einfach nicht wegsehen kann, und «Age of Attraction» hat das vom ersten Tag an perfekt umgesetzt, sagten Jennifer OConnell und Rebecca Quinn, ausführende Produzentinnen und Mitbegründerinnen von Velvet Hammer Media. Es ist chaotisch, es ist echt, und genau das macht es so unterhaltsam. Ein riesiges Dankeschön an Netflix, dass sie dieses Dating-Experiment gemeinsam mit uns umgesetzt haben. Die Resonanz war unglaublich, und wir freuen uns darauf, es in Staffel 2 noch weiter voranzutreiben.
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