Kein Rebell, sondern ein Pragmatiker  Stephan Zinner über «Himmel, Herrgott, Sakrament»

Interview

Mit der zweiten Staffel von «Himmel, Herrgott, Sakrament» kehrt Pfarrer Hans Reiser zurück  und steht vor neuen persönlichen und institutionellen Konflikten. Stephan Zinner spricht über Glauben im Alltag, die Balance zwischen Humor und Ernst  und warum seine Figur Kirche anders denkt.

Nein, Druck überhaupt nicht. Rückenwind ist ein schönes Wort  und genau den haben wir gespürt. Die Bücher von Franz waren und sind super, und so haben wir wunderbar arbeiten können.Das ändert natürlich einiges. Für Hans Reiser ist es etwas vollkommen Neues. Und wie immer, wenn etwas neu ist, macht man nicht alles richtig bzw. braucht es da eine gewisse Lernphase.Oha, da möchte ich nicht zu viel verraten das müssen Sie sich anschauen!Der ist sehr wichtig. Das ist halt auch genau das, was Franz hervorragend kann. Und bei der Umsetzung hat er uns  also Anne Schäfer und mir  sehr geholfen. Er hat da eine klare Vorstellung, und es ist spannend, daran, also an diesem Spagat, zusammenzuarbeiten.Ich glaube, das zeigt ganz gut, dass Reiser Kirche nicht als etwas Abgeschlossenes versteht, sondern als einen Ort, der sich gerade um die kümmert, die sonst eher durchs Raster fallen. Ihm gehts weniger um große Worte, sondern eher um das konkrete Dasein für Menschen  auch oder gerade dann, wenn deren Lebenslauf nicht ganz geradlinig war.Ich finde, es ist von beidem ein bissl. Da gibt es schon Momente, die fast etwas Väterliches haben. Gleichzeitig ist es aber auch ein klassischer Konflikt zwischen zwei sehr unterschiedlichen Vorstellungen davon, was Kirche heute sein soll.Das Bauchgefühl sagt einem, dass da was Wahres dran ist.Mit Sicherheit!Diese privaten Geschichten sind total wichtig, weil sie erklären, warum jemand so handelt, wie er handelt  gerade bei einer Figur wie Reiser. Der ist ja nicht einfach nur Pfarrer, sondern auch ein Mensch mit einer Biografie, mit Prägungen, mit Erfahrungen, die vielleicht nie ganz aufgearbeitet wurden.Die Serie bleibt im Kern immer eine Geschichte über Menschen und über Glauben  alles andere ergibt sich eher daraus. Natürlich berührt sie auch größere Fragen und Strukturen, gerade wenn es Richtung Rom geht. Und sagen wir so: Rom ist ein guter Ort, um große Fragen zu stellen  aber nicht unbedingt, um einfache Antworten zu bekommen.Ich glaube, er ist kein Rebell um des Rebells willen  er nimmt den Glauben einfach ernst im Alltag. Und das wirkt dann manchmal wie Rebellion.