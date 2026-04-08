Marco Girnth: Zwischen Hoffnung und Neubeginn

Interview

Im Interview spricht Girnth über die besondere Atmosphäre der Reihe, die Mischung aus medizinischen Fällen und persönlichen Geschichten  und warum gerade diese leisen, hoffnungsvollen Töne beim Publikum so gut ankommen.

Ich habe den Eindruck, dass sich die Stimmung innerhalb des Teams eins zu eins auf die Zuschauer*innen überträgt. Ich selber bin ja erst seit letztem Jahr dabei, aber ich war sofort begeistert von der Freundlichkeit und Warmherzigkeit am Set. Außerdem werden in jedem Film auf respektvolle, emphatische Weise menschliche Schicksale aufgegriffen und  zu einem hoffnungsvollen Ende gebracht und ich glaube, dass das zur Zeit vielen Menschen Freude macht.Ich denke, dass das nicht nur für die Zuschauer*innen sehr wichtig ist, weil man sich dadurch besser mit den Protagonist*innen identifizieren kann, sondern auch für uns Schauspielende. Eine persönliche Involvierung macht es deutlich einfacher eine emotionale Haltung zu den Schicksalen aufzubauen.Dadurch, dass Dr. David Mandel eigentlich ein bisschen zur Unzeit in Nora Kaminskis Leben platzt, sorgt er für einige Unruhe und Stressspitzen. Und ich glaube, Nora Kaminski ist sich nicht ganz sicher, ob das nervt oder ob das schmeichelt und wie man überhaupt zu diesem Typen stehen soll.Ich empfinde es als eine elegante Form den gesellschaftlichen Diskurs zu einem Thema zu eröffnen. Eben nicht über trockene, analytische Fakten, sondern anhand von fiktionalen, aber sehr menschlichen Schicksalen. Manchmal ergibt sich dadurch ein Perspektivwechsel oder Denkanstoß, der im besten Fall sogar Verständnis für eine Position weckt, die man selber gar nicht teilt.Absolut Mein allererster Eindruck, den ich von Rügen bekam, war eben genau diese Weite, Ruhe und dieses sensationelle Licht. Das Meer, die Strände und die Menschen erzeugen das Gefühl von Hier ist die Welt noch in Ordnung. Und das wirkt sich auch auf die Arbeit am Set aus. Wir freuen uns auf die Dreharbeiten und wir freuen uns auf den gemeinsamen Feierabend Beides am liebsten draußen in dieser umwerfenden Natur.Dr. David Mandel möchte eigentlich nach vorne blicken. Er hat sich eine Fassade aufgebaut, die auf den ersten Blick oberflächlich und einfältig erscheint. Damit versucht er sich vor den Gespenstern seiner Vergangenheit zu schützen. Es wird ihm aber nicht ganz gelingen, so dass er sich auch seiner Vergangenheit stellen mussWenn es nach mir geht auf jeden Fall. Vom ersten Moment an habe ich gedacht oh Mann, wie toll!! Hier will ich so schnell nicht wieder weg.Die fachliche Glaubwürdigkeit ist sehr wichtig, darf aber nicht auf Kosten der Dramaturgie gehen. Am Ende ist die «Praxis mit Meerblick» keine Doku-Reihe über den schwierigen Alltag einer Inselärztin, sondern eine fiktionale Geschichte, die unterhalten soll. Den Ausgleich dabei zu finden ist die Herausforderung.Das weiß ich nicht. Ich glaube aber, dass sich die Zuschauer*innen im Moment gerne etwas Entschleunigung in ihr Leben holen wollen. Die Zeiten sind aufwühlend und manchmal möchte man sich auf etwas Verlässliches und Hoffnungsvolles zurückziehen.Von allem etwas, solange der Charakter der Reihe dabei erhalten bleibt.