Netflix zeigt «The 51st AFI Life Achievement Award: A Tribute to Eddie Murphy»

Der Streaminganbieter Netflix hat angekündigt, die Gala «The 51st AFI Life Achievement Award: A Tribute to Eddie Murphy» am Sonntag, 31. Mai 2026, weltweit ins Programm aufzunehmen. Damit wird die traditionsreiche Veranstaltung des American Film Institute erstmals über die Plattform verfügbar sein.
Die Preisverleihung selbst findet bereits am 18. April im Dolby Theatre in Los Angeles statt. Im Mittelpunkt steht Eddie Murphy, der für seine jahrzehntelange Karriere in Film, Fernsehen und Stand-up-Comedy geehrt wird. Murphy zählt zu den kommerziell erfolgreichsten Schauspielern der Filmgeschichte und prägt das Genre der Comedy seit über 40 Jahren.
Der AFI Life Achievement Award gilt als eine der renommiertesten Auszeichnungen der US-Filmbranche. Frühere Preisträger sind unter anderem Größen wie Steven Spielberg, Meryl Streep, Tom Hanks und zuletzt Francis Ford Coppola. Die Gala dient zugleich der Unterstützung von Bildungs- und Kulturprogrammen des American Film Institute.
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