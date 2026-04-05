«Estadio 2»: Teledeporte startet neues tägliches Sportmagazin

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Der Spartensender baut sein Informationsangebot weiter aus und setzt auf eine Traditionsmarke.

Der Sportkanal Teledeporte startet am 7. April ein neues tägliches Format:läuft künftig jeden Tag um 14.00 Uhr und wird zusätzlich über RTVE Play verfügbar sein. Präsentiert wird das Magazin von Marc Martín aus den Studios in Sant Cugat.Mit dem Titel knüpft RTVE an eine bekannte Marke an: «Estadio 2» war bereits zwischen 1984 und 2007 auf La 2 zu sehen und zählt zu den traditionsreichsten Sportformaten des Senders. Nun wird das Konzept als tägliches Nachrichtenformat neu aufgelegt und soll aktuelle Sportereignisse kompakt zusammenfassen.Neben klassischen News-Elementen plant Teledeporte auch Live-Schalten und Übertragungen innerhalb der Sendung. So könnten beispielsweise Turniere wie der Conde de Godó in Barcelona oder das Mutua Madrid Open direkt in die Berichterstattung integriert werden. Das neue Format ergänzt bestehende Sendungen wie «Estudio Estadio» oder «Gran Estadio» und stärkt die tägliche Sportberichterstattung des Senders.