«Terra Xplore»: ZDF beleuchtet die Rolle von Müttern

Das ZDF zeigt am Sonntag, den 10. Mai um 17:15 Uhr eine neue Ausgabe von «Terra Xplore» zum Thema Ist Mama die Beste?. Die Folge ist seit Ende März verfügbar und widmet sich dem emotional aufgeladenen Thema der Bedeutung von Mutterschaft und Mutter-Kind-Beziehungen. Moderator Leon Windscheid trifft unter anderem auf Rhea Harder-Vennewald, die seit vielen Jahren in der Serie «Notruf Hafenkante» zu sehen ist und selbst Mutter von drei Kindern ist. Im Gespräch berichtet sie offen über die Herausforderungen zwischen Beruf und Familie sowie den Druck, beiden Rollen gerecht werden zu müssen. Auch Nina Bott kommt zu Wort und schildert, wie ihre eigene Kindheit mit einer suchtkranken Mutter ihr Leben und ihr Verständnis von Familie geprägt hat.
Die Sendung stellt gängige Vorstellungen von Mutterliebe infrage und beleuchtet, dass diese keineswegs selbstverständlich oder immer bedingungslos ist. Expertinnen wie die Psychologin Helga Krüger-Kirn ordnen ein, wie gesellschaftliche Erwartungen und Idealbilder Mütter unter Druck setzen können. Gleichzeitig zeigt ein Studioexperiment, wie unterschiedlich Beziehungen zwischen Müttern und ihren Kindern verlaufen können von enger Verbundenheit bis hin zu Konflikten und Brüchen.
Auch wissenschaftliche Perspektiven kommen nicht zu kurz: Mit Bindungsforscherin Fabienne Becker-Stoll spricht Windscheid darüber, wie stabile Beziehungen entstehen unabhängig davon, ob es sich um biologische Eltern handelt oder nicht. «Terra Xplore» liefert damit einen vielschichtigen Blick auf ein Thema, das viele Menschen persönlich betrifft und zugleich gesellschaftlich hoch relevant ist.
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