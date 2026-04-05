Harald Lesch streitet über Zoos

«Harald Lesch» geht am Dienstag, dem 5. Mai 2026, um 22:45 Uhr im ZDF der Frage nach, wie zeitgemäß Zoos heute noch sind. Die Ausgabe Der Streit um Zoos ist bereits seit dem 4. Mai zum Streaming verfügbar. Zoos sind für viele Menschen Orte der Begegnung mit Tieren, der Bildung und des Artenschutzes. Gleichzeitig stehen sie zunehmend in der Kritik: Können Wildtiere in Gefangenschaft artgerecht leben? Und ist es moralisch vertretbar, Tiere zur Schau zu stellen? Die Dokumentation zeigt dieses Spannungsfeld und versucht, es wissenschaftlich einzuordnen.
Harald Lesch spricht mit Forschenden und Expertinnen und Experten, die sich mit Tierwohl, Verhaltensforschung und Artenschutz beschäftigen. Dabei wird deutlich, dass moderne Zoos längst mehr sind als reine Schauanlagen. Sie verstehen sich als wissenschaftliche Einrichtungen, die an Zuchtprogrammen teilnehmen und bedrohte Arten erhalten sollen.
Doch die Doku verschweigt auch die schwierigen Aspekte nicht. Besonders kontrovers ist das sogenannte Populationsmanagement also Eingriffe in Tierbestände, die bis zur Tötung einzelner Tiere reichen können, um genetische Vielfalt zu sichern. Solche Entscheidungen, wie etwa im Tiergarten Nürnberg, sorgen immer wieder für öffentliche Empörung. «Terra X Harald Lesch» zeigt, wie komplex die Realität hinter den Kulissen ist.
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