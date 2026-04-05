Netflix zeigt Film «Son-In-Law» ab Mai

Im Mittelpunkt steht José Sánchez, ein zunächst unscheinbarer Mann mit markantem Schnurrbart, der nach einem Rückschlag in die Welt der Politik eintaucht und sich dort zu einem gefürchteten Strippenzieher entwickelt. Doch der Aufstieg hat seinen Preis: Zwischen Machtspielen, Verrat und moralischen Grenzüberschreitungen gerät José immer tiefer in ein System, das ihn zu verschlingen droht.
Inszeniert wurde «Son-In-Law» von Gerardo Naranjo, während James Schamus für Drehbuch und Produktion verantwortlich zeichnet. Produziert wurde der Film vom Studio Fábula. Inhaltlich versteht sich das Werk als bissige und zugleich humorvolle Auseinandersetzung mit dem sogenannten mexikanischen Traum und den Schattenseiten politischer Ambitionen.
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