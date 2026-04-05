International

Netflix zeigt Film «Son-In-Law» ab Mai

von

Der Streamingdienst bringt Anfang Mai eine satirische Geschichte über Macht, Korruption und Aufstieg ins Programm.

Netflix hat den Starttermin für den neuen Film <Netflix erneut auf internationale Filmproduktionen mit gesellschaftskritischem Unterton und erweitert sein Portfolio um eine weitere satirische Erzählung aus Lateinamerika.

Im Mittelpunkt steht José Sánchez, ein zunächst unscheinbarer Mann mit markantem Schnurrbart, der nach einem Rückschlag in die Welt der Politik eintaucht und sich dort zu einem gefürchteten Strippenzieher entwickelt. Doch der Aufstieg hat seinen Preis: Zwischen Machtspielen, Verrat und moralischen Grenzüberschreitungen gerät José immer tiefer in ein System, das ihn zu verschlingen droht.

Inszeniert wurde «Son-In-Law» von Gerardo Naranjo, während James Schamus für Drehbuch und Produktion verantwortlich zeichnet. Produziert wurde der Film vom Studio Fábula. Inhaltlich versteht sich das Werk als bissige und zugleich humorvolle Auseinandersetzung mit dem sogenannten mexikanischen Traum und den Schattenseiten politischer Ambitionen.



Kurz-URL: qmde.de/170407
Finde ich...
super
schade
Teile ich auf...
Kontakt
vorheriger ArtikelHarald Lesch streitet über Zoosnächster Artikel«plan b»: Neue Ideen gegen die Wohnungsnot
Schreibe den ersten Kommentar zum Artikel

Letzte Meldungen


Mehr aus diesem Ressort

England ITV bestellt Thriller-Serie «Two Birds» International «Estadio 2»: Teledeporte startet neues tägliches Sportmagazin International Andalusien-Wahl: RTVE plant TV-Duell und Fünfer-Debatte International «Lauma»: MTV bringt Gameshow mit ungewöhnlichem Konzept zurück International «Peppa Pig»: Adam Redfern wird neuer Showrunner der Kultserie England BBC würdigt Queen Elizabeth II: Doku zum 100. Geburtstag angekündigt England Sky Sports sichert sich Frauen-Boxen: Mehrjahresdeal mit MVP

Jobs » Vollzeit, Teilzeit, Praktika

Surftipp


Surftipps


Werbung