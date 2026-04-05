US-Fernsehen

Netflix holt Kinderformat «Danny Go!» ins Programm

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Die erfolgreiche YouTube-Reihe erweitert ihr Publikum und startet Anfang April beim Streamingdienst.

Der Streaminganbieter Netflix hat angekündigt, die Kindersendung «Danny Go!» ab dem 6. April ins Programm aufzunehmen. Zum Start werden zunächst fünf Episoden verfügbar sein, die sich insbesondere an Kinder im Alter von drei bis sieben Jahren richten.

Die Live-Action-Serie kombiniert Musik, Bewegung und spielerisches Lernen. Mit bekannten Songs wie «Ka-Pow! Superhero Dance» oder Abenteuern wie «Escape from Tiger Island!» sollen Kinder zum Mitmachen animiert werden. Ziel ist es, junge Zuschauer aktiv einzubinden und gleichzeitig spielerisch Wissen zu vermitteln.

Im Mittelpunkt steht Daniel Coleman, der die Reihe gemeinsam mit seiner Frau Mindy sowie seinen Kindheitsfreunden Michael Finster und Matthew Padgett entwickelt hat. Seit dem Start im Jahr 2019 hat sich «Danny Go!» zu einem erfolgreichen Online-Phänomen entwickelt und erreicht mit Millionen Abonnenten und Milliarden Aufrufen ein weltweites Publikum.



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