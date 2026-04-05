ITV bestellt Thriller-Serie «Two Birds»

England

In der neuen sechsteiligen Serie wird Sheridan Smith die Hauptrolle spielen.

Der britische Sender ITV setzt weiter auf hochwertige Drama-Produktionen und hat die neue sechsteilige Thriller-Seriein Auftrag gegeben. Im Zentrum steht Sheridan Smith, die als britische Polizistin Izzie Cornwell zu sehen sein wird. Nach einem persönlichen Schicksalsschlag wagt ihre Figur einen Neuanfang im abgelegenen Westen Australiens  doch statt Ruhe erwartet sie ein Netz aus Geheimnissen, Lügen und Gewalt.Die Serie stammt aus der Feder von Helen FitzGerald, die bereits mit «The Cry» Aufmerksamkeit erregte. Regie führt unter anderem James Griffiths. Produziert wird das Projekt von AC Chapter One um den vielfach ausgezeichneten Produzenten Patrick Spence. Handlungsort ist die abgelegene Bergbauregion rund um Kalgoorlie in Westaustralien  ein Setting, das im Fernsehen bislang selten zu sehen ist. Dort gerät Izzie in einen Mordfall, der sie tief in die Machenschaften einer lokalen Verbrecherfamilie hineinzieht. Gleichzeitig kämpft sie mit eigenen Geheimnissen, die ihre Vergangenheit nicht ruhen lassen.Neben Smith gehören auch Judy Davis und Stephen Peacocke zum Ensemble. Die Serie entsteht als internationale Koproduktion mit dem australischen Streamingdienst Stan und wird vor Ort in Perth und Kalgoorlie gedreht  unter anderem in den neuen Perth Film Studios. Die Ausstrahlung ist bei ITV und STV geplant, zusätzlich wird die Serie auf der Plattform ITVX verfügbar sein. Ein konkreter Starttermin steht noch aus.