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True-Crime-Doku «Yiya Murano: Death at Tea Time» kommt

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Ein neuer Dokumentarfilm beleuchtet einen der bekanntesten Kriminalfälle Argentiniens und erzählt die Geschichte der berüchtigten Giftmischerin von Montserrat.

Netflix hat den Trailer zu «Yiya Murano: Death at Tea Time» veröffentlicht und damit einen ersten Blick auf seine kommende True-Crime-Produktion gewährt. Der Film widmet sich dem spektakulären Fall der Argentinierin Yiya Murano, die in den 1970er-Jahren mehrere Freundinnen vergiftet haben soll und später durch Fernsehauftritte landesweite Bekanntheit erlangte.

Die Dokumentation zeichnet ein vielschichtiges Porträt der als Envenenadora de Montserrat bekannten Frau. Im Mittelpunkt stehen die mutmaßlichen Verbrechen mit Cyanid, ein Geflecht aus Betrug und Manipulation sowie die bis heute andauernden Versuche ihres Sohnes, die Wahrheit über seine eigene Mutter ans Licht zu bringen. Dabei verknüpft der Film historische Aufarbeitung mit persönlichen Perspektiven und neuem Material.

Produziert wurde «Yiya Murano: Death at Tea Time» von den Machern hinter bekannten Netflix-Dokumentationen wie «The Photographer and the Postman: The Cabezas Crime» und «Carmel: Who Killed María Marta?». Damit setzt der Streamingdienst seine Strategie fort, internationale True-Crime-Stoffe mit lokalem Bezug für ein globales Publikum aufzubereiten. Ein konkreter Veröffentlichungstermin für den Film wurde bislang nicht genannt, allerdings dürfte die Produktion in Kürze weltweit auf der Plattform verfügbar sein.



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