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«WWM»: «Das große Oster-Special» verliert an Interesse

Felix Maier von 06. April 2026, 09:09 Uhr

Nach einem Jahr Pause kehrte bei RTL «Wer wird Millionär? Das große Oster-Special» zurück. Mit Erfolg und beunruhigender Tendenz.

«Wer wird Millionär? Das große Oster-Special» - so schickte



Der Köln-Sender schickte am gestrigen Ostersonntag Günther Jauch mit «Wer wird Millionär? Das große Oster-Special» in die Primetime, die Reichweite kam jedoch "nur" auf 2,51 Millionen Zuschauer. Die Anführungszeichen sind an dieser Stelle maximal groß, denn mit Abstand sichert sich RTL damit die beste private Gesamtreichweite des Tages. Zudem geht die Quote von 13,2 Prozent mehr als nur in Ordnung - lediglich der interne Vergleich zu den zurückliegenden Oster-Specials ist nicht gerade freundlich. Ähnlich sieht es bei der Zielgruppen-Leistung aus. Jauch kann mit «WWM?» und 0,36 Millionen Umworbenen einen zweistelligen Marktanteil von 10,3 Prozent erwirtschaften. Das sieht auf den ersten Blick nach nicht viel aus, ist jedoch auch hier nach



Zusammengefasst lief der Auftakt in das 2026 «Oster-Special» von «Wer wird Millionär?» nicht gut - im Vergleich zu früheren Shows. Im Kontext des gestrigen Sendetages, zeigt «Neue Geschichten vom Pumuckl» - das lief zum Start mit 0,37 Millionen Zuschauern und lediglich 0,05 Millionen Umworbenen eher mäßig. Um 18:10 Uhr, als die letzte Folge startete, sahen die Zahlen mit 1,01 Millionen Zuschauern und 0,24 Millionen Werberelevanten jedoch deutlich schöner aus. - so schickte RTL schon 2023 und 2024 eine Doppelfolge an Ostersonntag und Ostermontag über den Äther. Das lief 2023 mit 3,03 Millionen am Sonntag bereits exzellent, 2024 wurde es mit 3,23 Millionen Zuschauern am Sonntag noch besser. Die Zielgruppe zog beim Special ebenfalls mit, von 0,60 Millionen im Jahr 2023 steigerte sich das Interesse 2024 auf 0,71 Millionen. Trotz der positiven Bilanz entschied sich RTL 2025 gegen ein Oster-Special in dem Sinne - am 20. April, also am Ostersonntag 2025, startete eine «3-Millionen-Euro-Woche» und das wollten am Ostersonntag lediglich 2,66 Millionen Zuschauer insgesamt und damit 0,52 Millionen Umworbene sehen. Ergo: Zurück zum «Großen Oster-Special», um die 3-Millionen-Marke wieder zu knacken? Wohl so gedacht - funktioniert hat das jedoch nicht.Der Köln-Sender schickte am gestrigen Ostersonntag Günther Jauch mitin die Primetime, die Reichweite kam jedoch "nur" auf 2,51 Millionen Zuschauer. Die Anführungszeichen sind an dieser Stelle maximal groß, denn mit Abstand sichert sich RTL damit die beste private Gesamtreichweite des Tages. Zudem geht die Quote von 13,2 Prozent mehr als nur in Ordnung - lediglich der interne Vergleich zu den zurückliegenden Oster-Specials ist nicht gerade freundlich. Ähnlich sieht es bei der Zielgruppen-Leistung aus. Jauch kann mit «WWM?» und 0,36 Millionen Umworbenen einen zweistelligen Marktanteil von 10,3 Prozent erwirtschaften. Das sieht auf den ersten Blick nach nicht viel aus, ist jedoch auch hier nach ProSieben und «Wer stiehlt mir die Show?» (0,43 Millionen) die zweitbeste private Leistung am gestrigen Tag.Zusammengefasst lief der Auftakt in das 2026 «Oster-Special» von «Wer wird Millionär?» nicht gut - im Vergleich zu früheren Shows. Im Kontext des gestrigen Sendetages, zeigt RTL die mitunter besten Leistungen überhaupt. Tagsüber zeigte RTL über mehr als drei Stunden- das lief zum Start mit 0,37 Millionen Zuschauern und lediglich 0,05 Millionen Umworbenen eher mäßig. Um 18:10 Uhr, als die letzte Folge startete, sahen die Zahlen mit 1,01 Millionen Zuschauern und 0,24 Millionen Werberelevanten jedoch deutlich schöner aus.

© AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK; videoSCOPE 1.3, Marktstandard: TV. Zuschauer ab 3 Jahren und 14-49 Jahre (Vorläufige Daten), BRD gesamt/ Fernsehpanel D+EU Millionen und Marktanteile in %.

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