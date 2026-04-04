Quotennews

Katelyn gewinnt «The Voice Kids» 2026

Felix Maier von 04. April 2026, 08:38 Uhr

Erst 13 Jahre alt und bereits Gewinnerin von «The Voice Kids»! Katelyn aus dem Team Michael Patrick Kelly sichert sich den Sieg.

Im Finale von «The Voice Kids» gab es 12 Final-Performances zu bestaunen - am End entschied das Zuschauer-Voting. Und zwar zu Gunsten von Katelyn aus Irland. Die erst 13-Jährige Irin aus dem Team Michael Patrick Kelly kann am Final-Tag von «The Voice Kids» triumphieren und tut damit auch der Show einen Gefallen. Mit 0,33 Millionen Zuschauern im Alter zwischen 14 und 49 Jahren stellt die letzte Show der aktuellen Staffel einen neuen Reichweiten-Rekord in der Zielgruppe auf - mit einem Marktanteil von 9,3 Prozent schrammt die Produktion dennoch an einem zweistelligen Quoten-Ergebnis vorbei.



Insgesamt lief das Finale für



Neben dem «TVK»-Finale gab es am gestrigen Karfreitag hauptsächlich Spielfilme für Kinder und Familien zu sehen. Am Morgen lieferten «Peter Hase 2 - Ein Hase macht sich vom Acker» vor allem in der Zielgruppe ab. 0,10 und 0,12 Millionen Umworbene sorgten für 8,5 und 10,4 Prozent am entsprechenden Markt. Im Nachmittagsprogramm fiel «Madagascar 2» ab 16:10 Uhr auf, hier sorgten 0,20 Millionen Werberelevante für starke 11,9 Prozent am Markt. Im Finale vongab es 12 Final-Performances zu bestaunen - am End entschied das Zuschauer-Voting. Und zwar zu Gunsten von Katelyn aus Irland. Die erst 13-Jährige Irin aus dem Team Michael Patrick Kelly kann am Final-Tag von «The Voice Kids» triumphieren und tut damit auch der Show einen Gefallen. Mit 0,33 Millionen Zuschauern im Alter zwischen 14 und 49 Jahren stellt die letzte Show der aktuellen Staffel einen neuen Reichweiten-Rekord in der Zielgruppe auf - mit einem Marktanteil von 9,3 Prozent schrammt die Produktion dennoch an einem zweistelligen Quoten-Ergebnis vorbei.Insgesamt lief das Finale für Sat.1 eher schleppend. Mit 1,06 Millionen Zuschauern ergibt sich zwar die beste Leistung der Staffel an einem Freitag, es waren jedoch beinahe alle Samstags-Ausstrahlungen deutlich besser. Die höchste Reichweite der 2026-Staffel fand sich am 21. Februar mit 1,25 Millionen Zuschauern zusammen. Rein historisch betracht, gab es noch nie ein Finale von «The Voice Kids», das derart wenige Zuschauer anzog.Neben dem «TVK»-Finale gab es am gestrigen Karfreitag hauptsächlich Spielfilme für Kinder und Familien zu sehen. Am Morgen lieferten «Peter Hase» ► undvor allem in der Zielgruppe ab. 0,10 und 0,12 Millionen Umworbene sorgten für 8,5 und 10,4 Prozent am entsprechenden Markt. Im Nachmittagsprogramm fielab 16:10 Uhr auf, hier sorgten 0,20 Millionen Werberelevante für starke 11,9 Prozent am Markt.

© AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK; videoSCOPE 1.3, Marktstandard: TV. Zuschauer ab 3 Jahren und 14-49 Jahre (Vorläufige Daten), BRD gesamt/ Fernsehpanel D+EU Millionen und Marktanteile in %.

vorheriger Artikel

nächster Artikel