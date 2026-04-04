Karfreitag-Wechselspiel für ZDF

Quotennews

«Der Alte» rettet am Abend die Gesamtreichweite - tagsüber fällt das ZDF gehörig ab. Ohne Satire-Spätschicht fehlen auch die 14- bis 49-Jährigen.

Im laufenden TV-Jahr wird der gestrige Freitag wohl als erster Freitag im Jahr notiert werden, der im ZDF Stirnrunzeln auslöste. Am frühen Morgen des Feiertags fällt das Zweite mitauf 0,16 Millionen Zuschauer im Schnitt, was dem Sender unschöne 2,9 Prozent Marktanteil beschert. Über die frühe Leistung der 14- bis 49-Jährigen brauch kaum geschrieben werden, 0,02 Millionen bringen lediglich 1,6 Prozent mit. Die wacklige Leistung resultierte keinesfalls aus generell fehlendem Interesse am TV. Im Ersten sammelten sich ab 09:25 Uhr 0,55 Millionen und damit 0,13 Millionen Jüngere für das. So lagen die Quoten bei 9,6 und 11,6 Prozent. Auch Privat war am Morgen die Flaute nicht derart spürbar -bei Sat.1 sicherte 0,29 Millionen Zuschauer, davon 0,10 Millionen im werberelevanten Alter.sicherte VOX 0,36 Millionen Zuschauer und damit 5,8 Prozent am Markt.Womöglich war jedoch die frühe Zeit einfach zu umkämpft und tatsächlich lief es im Anlauf auf den Mittag bereits besser.lieferte ab 11:35 Uhr 0,73 Millionen Zuschauer ab, das steigerte die Quote immerhin auf 9,3 Prozent. Die jungen Zuschauer blieben jedoch gänzlich fern, 0,04 Millionen holten lediglich 3,1 Prozent. Plötzlich war das Zweite dann Mittags-König. Kein anderer Sender konnte zur genannten Zeit mehr Zuschauer anziehen, zumindeset insgesamt. Am wenigsten hatte RTL vom Mittagsangebot. Mitrutschte Köln auf 0,27 Millionen Zuschauer und daher unschöne 3,4 Prozent am Markt, die Zielgruppe war mit 0,06 Millionen und 5,0 Prozent ebenfalls wenig erfolgreich unterwegs. Hier richtig abgeräumt hatte zu der Zeit Sat.1 mitund 0,12 Millionen Umworbenen, das brachte 8,7 Prozent.Am Vorabend und in der Primetime zeigten sich dann endgültig die ZDF-Stärken. Bereitsab 17:30 Uhr lieferte mit 1,59 Millionen Zuschauern mehr als ordentliche 12,2 Prozent ab, bei den 14- bis 49-Jährigen war die Leistung mit 0,11 Millionen und 5,6 Prozent ebenfalls erstmals am Tag akzeptabel. Der Abend gehörte ab 20:15 Uhr sowieso wie gewohnt den ZDF-Krimi-Abend. Caspar Bergmann kehrte alszurück in den Krimi-Freitag, das lief mit 4,74 Millionen Zuschauern und 21,2 Prozent Marktanteil mehr als nur solide ab. Die jüngere Zuschauerschaft steigerte sich auf den Tagesbestwert von immerhin 0,22 Millionen - damit lag die Quote bei 5,9 Prozent. Was dem Mainz-Sender deutlich fehlte, war der späte Satire-Abend. Ohne Welke oder Böhmermann stieg die junge Reichweite nach der Primetime nicht mehr. Im Gegenteil, bereits um 22:45 Uhr waren fürnoch lediglich 0,16 Millionen junge Zuschauer dabei,ab 22:50 Uhr sicherte nur noch 0,05 Millionen.