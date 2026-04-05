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Wir lüften das Quotengeheimnis

Mario Thunert von 05. April 2026, 08:56 Uhr

Allerdings wird nicht nur auf die Dagtekin-Komödie geblickt, sondern auch auf den FC Bayern und die «Tagesthemen».

Gestern am Samstag, den 4. April, wurden wieder unangenehme Wahrheiten im Ersten gelüftet: Denn die Anstalt wiederholte erneut die 2018er-Komödie



Blickt man auf die Sehbeteiligung des Constantin-Films , kann insgesamt nur eine unterdurchschnittliche Performance attestiert werden  am Gesamtmarkt nur 1,76 Millionen zu blassen 9,1 Prozent Marktanteil waren dabei. Beim jüngeren Publikum war indes ein erfreulich zweistelliger Anteil zu erkennen, der sich in 11,7 Prozent durch 0,36 Millionen äußerte. Damit war man auf gleicher Ebene wie DSDS bei



Anschließend kamen die «Tagesthemen». Informieren ließen sich wiederum konstante 1,74 Millionen Menschen bei verhaltenen 9,7 Prozent Anteil am Gesamtmarkt. Von den 14-49-Jährigen waren es hingegen ungewohnt gute 12,1 Prozent, weil die Reichweite in dieser Altersklasse sogar noch etwas auf 0,38 Millionen stieg. Um 22.20 Uhr sendete man indes den Re-Run einer weiteren Komödie mit dem Titel «Sportabzeichen für Anfänger». Sie brachte bloß ärgerliche 7,1 und stark gesunkene 5,5 Prozent zu jeweiligen Reichweiten um 1,00 und 0,15 Millionen auf. Sportlich gings auch bereits am Vorabend zu mit «Sportschau»-Zusammenfassungen von Freiburg - Bayern, Werder Bremen - RB Leipzig sowie Borussia Mönchengladbach - 1. FC Heidenheim. Jene fuhren stattliche 20,8 Prozent gesamt (3,08 Millionen) wie schöne 15,0 Prozent Jüngere (0,31 Millionen) auf. Gestern am Samstag, den 4. April, wurden wieder unangenehme Wahrheiten im Ersten gelüftet: Denn die Anstalt wiederholte erneut die 2018er-Komödie «Das perfekte Geheimnis» ► . Insgesamt konnte die Arbeit von Bora Dagtekin in Deutschland mehr als fünf Millionen Kinobesucher verzeichnen. Profitierte die gestrige Wiederaufführung nochmal von diesem Erfolgsstanding, oder lief die Produktion schon zu oft?Blickt man auf die Sehbeteiligung des Constantin-Films , kann insgesamt nur eine unterdurchschnittliche Performance attestiert werden  am Gesamtmarkt nur 1,76 Millionen zu blassen 9,1 Prozent Marktanteil waren dabei. Beim jüngeren Publikum war indes ein erfreulich zweistelliger Anteil zu erkennen, der sich in 11,7 Prozent durch 0,36 Millionen äußerte. Damit war man auf gleicher Ebene wie DSDS bei RTL , das nur wegen längerer Laufzeit einen leicht höheren Anteil in dieser Kategorie aufwies.Anschließend kamen die. Informieren ließen sich wiederum konstante 1,74 Millionen Menschen bei verhaltenen 9,7 Prozent Anteil am Gesamtmarkt. Von den 14-49-Jährigen waren es hingegen ungewohnt gute 12,1 Prozent, weil die Reichweite in dieser Altersklasse sogar noch etwas auf 0,38 Millionen stieg. Um 22.20 Uhr sendete man indes den Re-Run einer weiteren Komödie mit dem Titel. Sie brachte bloß ärgerliche 7,1 und stark gesunkene 5,5 Prozent zu jeweiligen Reichweiten um 1,00 und 0,15 Millionen auf. Sportlich gings auch bereits am Vorabend zu mit-Zusammenfassungen von Freiburg - Bayern, Werder Bremen - RB Leipzig sowie Borussia Mönchengladbach - 1. FC Heidenheim. Jene fuhren stattliche 20,8 Prozent gesamt (3,08 Millionen) wie schöne 15,0 Prozent Jüngere (0,31 Millionen) auf.

© AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK; videoSCOPE 1.3, Marktstandard: TV. Zuschauer ab 3 Jahren und 14-49 Jahre (Vorläufige Daten), BRD gesamt/ Fernsehpanel D+EU Millionen und Marktanteile in %.

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