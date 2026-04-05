KI-Nacht im ZDF: Zwischen Jobangst, Chancen und Zukunftsvisionen

In der Nacht auf Mittwoch, den 7. Mai 2026, stellt das ZDF seine Lange KI-Nacht ins Programm und bündelt mehrere Dokumentationen und Diskussionsformate rund um die Frage: Was macht Künstliche Intelligenz mit unserer Arbeitswelt? Den Auftakt bildet um 1.00 Uhr die «Am Puls»-Reportage Frisst die KI unsere Jobs? mit Florian Neuhann. Der ZDF-Wirtschaftsexperte reist ins Silicon Valley, spricht mit KI-Pionieren und testet selbst, wie konkurrenzfähig Maschinen gegenüber Menschen bereits sind. Besonders im Fokus stehen Wissensberufe wie Juristen oder Journalisten also Tätigkeiten, die lange als vergleichsweise sicher galten. Die Doku zeigt eindrücklich, wie groß der Druck bereits heute ist, aber auch, wo menschliche Fähigkeiten weiterhin unersetzlich bleiben.
Direkt im Anschluss folgt um 1.55 Uhr die 90-minütige Livesendung «Am Puls Deutschland diskutiert». Moderator Christian Sievers holt die Debatte ins Studio und verknüpft sie mit Stimmen aus der Bevölkerung. Zuschauer werden live zugeschaltet und diskutieren mit Expertinnen, Politikern und Betroffenen darüber, ob KI eher Bedrohung oder Chance ist und welche politischen Rahmenbedingungen nötig sind.
Ab 3.25 Uhr wechselt die Perspektive: «plan b» mit Digitale Kollegen im Einsatz zeigt konkrete Anwendungen von KI und Robotik im Alltag. Ob Robbenzählung an der Ostsee, OP-Unterstützung durch Exoskelette oder Drohnenlieferungen in Afrika die Technik kann Jobs nicht nur ersetzen, sondern auch sicherer und effizienter machen. Noch globaler wird es um 4.10 Uhr mit «plan b» und Künstliche Intelligenz in der Landwirtschaft. Hier geht es um die Frage, wie KI helfen kann, Hunger zu bekämpfen und Ressourcen zu schonen. Beispiele aus Kamerun, Spanien und Deutschland verdeutlichen, wie datenbasierte Systeme die Landwirtschaft revolutionieren von der Schädlingsanalyse bis zur Ernteautomatisierung.
Auch klassische Branchen stehen im Fokus: Die «WISO»-Doku prompt: Bierbrauer in der Krise hilft KI? (4.40 Uhr) zeigt, wie selbst traditionsreiche Wirtschaftszweige auf Algorithmen setzen, um wettbewerbsfähig zu bleiben. Kurz darauf (4.55 Uhr) stellt ForecastMe: Ersetzt KI Anwältinnen und Anwälte? ein Experiment in den Mittelpunkt, bei dem Juristen direkt mit einem KI-Tool konfrontiert werden, das ihre berufliche Zukunft prognostiziert.
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