Leon Nguyen, besser bekannt als Seltix, hat längst seinen festen Platz in der YouTube-Welt gefunden. Er ist nicht mehr der Gaming-YouTuber von früher, sondern hat sich zu einem Vertreter einer neuen Generation von Content Creatorn entwickelt, die Gesellschaftskritik, Neugier und Fakten in aufwendig produzierte Videos verpacken.
Sein Weg begann, wie bei vielen YouTubern, mit Gaming-Inhalten vor allem rund um Minecraft. Während viele Creator diesem Genre treu blieben, experimentierte Nguyen im Laufe der Jahre mit verschiedenen Formaten. Etwa ab 2021 gelang ihm schließlich der Durchbruch als Vollzeit-YouTuber. In dieser Phase wandelte sich sein Kanal deutlich: weg vom klassischen Gaming, hin zu aufwendigem Reallife-Content.
Ein entscheidender Wendepunkt war der Schritt vom bloßen Reagieren zum aktiven Eintauchen in fremde Lebenswelten. Nguyen erkannte, dass viele Zuschauer heute mehr erwarten als jemanden, der vor einem Bildschirm sitzt und Inhalte kommentiert. Sie wollen Menschen sehen, die Dinge selbst ausprobieren, Orte besuchen und Einblicke liefern, die dem Publikum sonst verborgen bleiben.
Was seine Videos von gewöhnlichen Reise-Vlogs unterscheidet, ist die bewusste Gegenüberstellung von Extremen sowie eine spürbare Neugier. Sein Content lässt sich dabei in mehrere Bereiche unterteilen. Ein großer Teil vor allem zu Beginn seiner Karriere bestand aus Selbstexperimenten. So testete er Geschäftsmodelle wie Sneaker-Reselling oder ersteigerte verlorene Koffer, um deren potenzielle Rentabilität zu überprüfen.
Inzwischen ist ein zentraler Bestandteil seines Erfolgs das investigative Storytelling. Dabei nutzt er seine Reichweite, um soziale Realitäten im Ausland sichtbar zu machen. Er besucht Orte, die häufig mit einem schlechten Image behaftet sind oder in denen schwierige Lebensbedingungen herrschen. So reiste er etwa in große Slumgebiete in Indien oder nach Bangladesch, das oft als besonders stark verschmutzt beschrieben wird, um dort die Lebensumstände der Menschen zu dokumentieren und mit ihnen ins Gespräch zu kommen.
In jüngerer Zeit konzentriert sich Seltix verstärkt auf internationale Dokumentationen und Vlogs, die teilweise an investigativen Journalismus grenzen. Besonders auffällig ist dabei seine umfangreiche Beschäftigung mit China. In mehreren Videos setzte er sich mit futuristischer Technologie, modernen Metropolen und den gesellschaftlichen Widersprüchen des Landes auseinander.
Während sein Hauptkanal für aufwendig produzierte und längere Videos steht, ist der Zweitkanal Seltix+ für schnellere und einfachere Inhalte gedacht. Da die Beiträge auf dem Hauptkanal stark geschnitten sind und nicht jedes Material verwendet werden kann, nutzt er den Zweitkanal, um zusätzliche Eindrücke zu veröffentlichen. Dort finden sich häufig Produkttests gehypter Mode- oder Food-Marken, aber auch persönlichere Reiseeindrücke, Hotel-Reviews und Food-Checks aus dem Ausland.
Nguyen versteht es zudem, Aufmerksamkeit zu erzeugen. Für Gesprächsstoff sorgte etwa die Gründung einer eigenen Cornflakes-Marke, bei der er ohne vorherige Absprache Sammelkarten anderer großer YouTuber wie Trymacs beilegte. Diese Aktion löste unterschiedliche, teils humorvolle Reaktionen aus und zeigte einmal mehr sein Gespür für Inszenierung und Reichweite.
Zu seinen spektakuläreren Aktionen zählte außerdem ein Video aus dem September 2023, in dem er behauptete, von Netflix für eine Nebenrolle in der zweiten Staffel von Squid Game eingeladen worden zu sein. Das Video wirkte äußerst authentisch: Nguyen zeigte Aufnahmen von einem vermeintlichen Set, trug den bekannten grünen Trainingsanzug und präsentierte Eindrücke, die wie echte Blicke hinter die Kulissen inszeniert waren.
Neben der Unterhaltung nutzt Seltix seine Reichweite aber auch für ernstere Themen. In einem Video sprach er beispielsweise über antiasiatischen Rassismus, den er aufgrund seiner vietnamesischen Herkunft seit seiner Kindheit in Deutschland erlebt habe. Solche Beiträge zeigen, dass sein Kanal nicht nur auf spektakuläre Bilder und Unterhaltung setzt, sondern auch persönliche und gesellschaftlich relevante Themen aufgreift.
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Seltix den Wandel vom Hobby-Gamer zu einem erfolgreichen, eigenständigen und ernstzunehmenden Content Creator geschafft hat. Seine Entwicklung steht exemplarisch für eine neue Form von YouTube, in der Unterhaltung, Neugier, Inszenierung und gesellschaftliche Beobachtung immer stärker miteinander verschmelzen.
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