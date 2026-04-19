«The Honest Guide»  Aufklärerischer Blick auf die Schattenseiten des Tourismus

YouTuber

von Ben Holländer 19. April 2026, 12:03 Uhr

Das ist kein klassischer Reisekanal, sondern ein aufklärerisches Format, das konkrete Probleme und Kosten in den Mittelpunkt stellt.

Der YouTube-Kanalzählt zu den bekanntesten europäischen Reiseformaten, die sich bewusst von klassischen Influencer-Inhalten abheben. Statt Hochglanzbildern und Empfehlungen für die schönsten Orte konzentriert sich der Kanal auf die weniger angenehmen Seiten des Städtetourismus. Gestartet wurde das Projekt Mitte der 2010er-Jahre in Prag und wird bis heute maßgeblich von Janek Rube und Honza Mikulka betrieben. Mit über 1,8 Millionen Abonnenten und mehreren hundert Videos richtet sich das Format vor allem an ein internationales Publikum und erscheint überwiegend in englischer Sprache.Zu Beginn lag der Fokus klar auf der tschechischen Hauptstadt Prag. Besonders häufig thematisierte der Kanal dubiose Wechselstuben, die Touristen mit stark benachteiligenden Kursen konfrontieren. In den Videos wird nicht nur der finanzielle Verlust verdeutlicht, sondern auch erklärt, in welchen rechtlichen Graubereichen sich diese Anbieter bewegen. Ähnlich kritisch setzt sich The Honest Guide mit Taxi-Diensten auseinander, bei denen überhöhte Preise verlangt werden  teilweise ein Vielfaches dessen, was eine reguläre Fahrt kosten würde.Neben Wechselstuben und Taxis widmet sich der Kanal einer Vielzahl weiterer Betrugsmaschen. Dazu zählen manipulierte Geldautomaten mit versteckten Gebühren, unseriöse Straßenverkäufer oder Restaurants mit irreführenden Speisekarten. Die Videos sind meist zwischen acht und 15 Minuten lang und konzentrieren sich jeweils auf ein konkretes Thema. Dadurch bleiben die Inhalte kompakt und leicht verständlich.Mit wachsender Reichweite hat sich der thematische Fokus erweitert. Neben der Aufklärung über Betrug liefert «The Honest Guide» inzwischen auch praktische Tipps für Reisende. Dazu gehören Empfehlungen für Restaurants abseits der touristischen Hotspots, Hinweise zu fairen Preisen oder Erklärungen zum öffentlichen Nahverkehr. Auch typische Missverständnisse im Reisealltag werden aufgegriffen und eingeordnet.Ein wiederkehrendes Motiv ist dabei der Vergleich zwischen Erwartung und Realität. Viele Touristen reisen mit überholten Preisvorstellungen an  etwa der Annahme, dass ein Bier in der Innenstadt weiterhin besonders günstig sei. Der Kanal zeigt anhand konkreter Beispiele, dass sich Preise in stark frequentierten Touristengebieten deutlich verändert haben und gibt Orientierung, wie sich unnötige Ausgaben vermeiden lassen.Visuell setzt «The Honest Guide» auf einen bewusst zurückhaltenden Stil. Die Videos entstehen meist direkt vor Ort und dokumentieren reale Situationen. Aufwendige Inszenierungen oder Effekte spielen kaum eine Rolle. Stattdessen kommen einfache Einblendungen und klare Erklärungen zum Einsatz. Diese reduzierte Gestaltung unterstützt den informativen Ansatz und sorgt dafür, dass die Inhalte sachlich und nachvollziehbar bleiben.Inzwischen blickt der Kanal über Prag hinaus und widmet sich auch anderen Städten und Ländern. Dabei stehen weiterhin typische Touristenfallen im Mittelpunkt  von überteuerten Dienstleistungen bis hin zu allgemeinen Fragen rund ums Reisen, etwa Geldwechsel oder Trinkgeld. Die behandelten Themen sind dabei oft universell und lassen sich auf viele Reiseziele übertragen.Trotz hoher Reichweiten  einzelne Videos erreichen mehrere Millionen Aufrufe  bleibt «The Honest Guide» seinem Konzept treu. Klassische Influencer-Elemente wie aufwendige Selbstinszenierung oder extensive Produktplatzierungen spielen kaum eine Rolle. Stattdessen versteht sich der Kanal als praktisches Informationsangebot für Reisende, die sich vor Ort besser orientieren möchten.«The Honest Guide» ist kein klassischer Reisekanal, sondern ein aufklärerisches Format, das konkrete Probleme und Kosten in den Mittelpunkt stellt. Statt Städte zu vermarkten, zeigt der Kanal reale Situationen und gibt nachvollziehbare Hilfestellungen, um typische Fehler zu vermeiden. Damit liefert er einen nüchternen, aber wertvollen Beitrag zur modernen Reisekultur.