Interview

Ann-Kathrin Kramer spricht über ihre vielschichtige Rolle als Staatsanwältin Britta Everslage und darüber, warum die Folge Blutsbande von «Im Grunde Mord» weit mehr ist als ein klassischer Krimi.

Die Ambivalenz zwischen genau diesen beiden Polen macht den Reiz aus. Hier vermischt sich privater und beruflicher Bereich, und die Frage, wo ist das absolut unangebracht und wo kann es durchaus auch ein Vorteil sein, ist interessant.Dieser Konflikt begleitet Britta eigentlich die ganze Zeit. Sie hat sich dafür eingesetzt, das Paula nach Detmold versetzt wird und sie weiß um die Schwierigkeiten, die sie mit ihrem Bruder hat. Genaugenommen war das sogar mit ein Grund, das zu unterstützen, denn sie möchte, dass diese Konflikte endlich gelöst werden.Wir betrachten in diesem Film das Thema transgenerative Traumata ja quasi auf zwei Seiten. Da gibt es etwas im direkten Umfeld der Protagonisten, dass früher oder später sein Recht einfordern wird. Wir haben aber auch den Fall, in dem wir ebenfalls miterzählen was Verdrängung und Schweigen in Familien anrichten kann.Wir haben hier zunächst das Thema Politik und Lokalpolitik im Besonderen lediglich angerissen und doch wird schnell klar, dass Britta da auch auf verkrustete patriarchale Strukturen trifft. Hier besonders eindrücklich gezeigt von dem wunderbaren Bernhard Schir, der ihr Widersacher und Konkurrent ist und mit dem sich Britta hoffentlich noch oft matchen wird.Genau das. Die zwischenmenschlichen Bruchlinien sind doch das Spannende. Und gerade bei Tötungsdelikten sind starke Emotionen wie Wut, Verzweiflung, Rache, Hass oder Eifersucht treibend. Was führt zum Äußersten und wo passiert der Knacks. Sich neben der Frage Who done it auch damit zu befassen, das ist doch mindestens genauso spannend.Britta hat Paula und Leon nach dem Tod ihrer Mutter als Ziehkinder angenommen. Sie ist also Teil der gemeinsamen Vergangenheit. Vielleicht auch Teil der alten Wunden Das wird sich noch zeigen.Es mangelt uns in Deutschland ja nicht an Krimis und der Spielort mit all seinen Facetten kann da eine wichtige Rolle übernehmen. Die Autor*innen lassen sich davon inspirieren und greifen auf den Reichtum zu, der hier liegt. Der Teutoburger Wald, die mystischen und geschichtsträchtigen Orte, germanische Mythen, das alles gibt so einer Reihe auch eine eigene Färbung, die über die bloße Kulisse hinausgeht.Das ist keine leichte Frage. Natürlich gibt es da einen Unterschied schon allein, weil rechtliche Schuld geahndet wird und moralisch oft eher nicht. Trotzdem ist der sogenannte moralische Kompass, also subjektive Gewissenswerte etwas, dass meiner Meinung nach bei Fragen der rechtlichen Schuld mit einbezogen werden dürfte.Es macht die Geschichte greifbarer und ja, dadurch vielleicht auch beklemmender. Denn da ist nicht irgendwo abstrakt das Böse sondern da ist eine Familie, da sind Menschen, Nachbarn, Leute die man kennen könnte und denen geschieht das Schreckliche.Ja, Britta ist eine Figur, die ohne Klischees auskommen darf und solche weiblichen Figuren muss man immer noch suchen. Aber es bewegt sich etwas und ich unterstelle jetzt mal allen Machern durchaus guten Willen. Trotzdem ist da noch Luft nach oben, vor allem was diesen blinden Fleck im Alter zwischen 45 und 60 betrifft und ich wünschen mir, dass wir uns mit Leidenschaft in das Erzählen von Coming of middle age Geschichten stürzen. Und natürlich wünsche ich mir auch erwachsene Frauen im Krimi.Das alles drei, in genau dieser Reihenfolge.