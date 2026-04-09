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«Die Beatrice Egli Show» wird beendet

Mario Thunert von 09. April 2026, 11:28 Uhr

Die Show im Dezember 2025 war bereits die letzte. Von den Quoten konnte sich die Reihe zwar an diesem Termin erholen, war zuvor aber mittelmäßig unterwegs. Begründet wird das Ende allerdings mit anderen Aspekten.

Beatrice Egli und der Südwestrundfunk (SWR) planen keine Fortsetzung der «Beatrice Egli Show». Die Sendeanstalt begründet damit, dass die Gastgeberin im Herbst auf Tour geht und sich auch danach auf neue Projekte konzentrieren möchte. Der



Beatrice Egli selbst sagt: "Ich blicke auf acht wunderbare «Die Beatrice Egli Shows» zurück. Es waren vier ganz besondere Jahre. Wenn ich an diese Zeit denke, erfüllt mich vor allem eines: große Dankbarkeit. Ich danke dem Publikum für die Treue, ich danke dem gesamten Team für das, was wir gemeinsam geschaffen haben, und ich danke dem SWR für das Vertrauen und die Zusammenarbeit", erklärt Beatrice Egli. Und weiter: "Es gibt ein schönes Sprichwort: Man sollte aufhören, wenn es am schönsten ist. In der kommenden Zeit möchte ich mich bewusst auf meine anstehende Tour, auf neue Projekte und auf neue Geschichten in meinem Leben konzentrieren, die ich mit meinen Fans teilen möchte."



Clemens Bratzler, Programmdirektor Information: "Beatrice Egli hat mich nicht nur durch ihre vielen Talente als Gastgeberin beeindruckt, sondern auch durch die großartige Zusammenarbeit, die uns allen im



«Die Beatrice Egli Show» kam erstmals im April 2022 auf den Bildschirm, es gab seither jährlich zwei Ausgaben. Das Format wurde zunächst fürs SWR Fernsehen entwickelt, wurde wegen der großen Publikumsresonanz aber insgesamt vier Mal zur Primetime im Ersten ausgestrahlt. Die achte und letzte Show lief dort im Dezember 2025. "Die Beatrice Egli Show" stand in der Verantwortung des SWR. Sie wurde gemeinsam mit dem Schweizer Fernsehen SRF und mit Kimmig Entertainment produziert, an den ersten sechs Ausgaben war zudem auch der Beatrice Egli und der Südwestrundfunk (SWR) planen keine Fortsetzung der. Die Sendeanstalt begründet damit, dass die Gastgeberin im Herbst auf Tour geht und sich auch danach auf neue Projekte konzentrieren möchte. Der SWR respektiert die Entscheidung von Beatrice Egli und dankt ihr für ihr großes Engagement und die erfolgreiche Zusammenarbeit. In der offiziellen Darstellung ging die Stoßrichtung also von Egli selbst aus.Beatrice Egli selbst sagt: "Ich blicke auf acht wunderbare «Die Beatrice Egli Shows» zurück. Es waren vier ganz besondere Jahre. Wenn ich an diese Zeit denke, erfüllt mich vor allem eines: große Dankbarkeit. Ich danke dem Publikum für die Treue, ich danke dem gesamten Team für das, was wir gemeinsam geschaffen haben, und ich danke dem SWR für das Vertrauen und die Zusammenarbeit", erklärt Beatrice Egli. Und weiter: "Es gibt ein schönes Sprichwort: Man sollte aufhören, wenn es am schönsten ist. In der kommenden Zeit möchte ich mich bewusst auf meine anstehende Tour, auf neue Projekte und auf neue Geschichten in meinem Leben konzentrieren, die ich mit meinen Fans teilen möchte."Clemens Bratzler, Programmdirektor Information: "Beatrice Egli hat mich nicht nur durch ihre vielen Talente als Gastgeberin beeindruckt, sondern auch durch die großartige Zusammenarbeit, die uns allen im SWR viel Spaß gemacht hat [...] Schade, dass die gemeinsame Reise nun zu Ende geht. Aber es passt zu Beatrice, dass sie sich immer wieder neuen Herausforderungen stellen möchte..."«Die Beatrice Egli Show» kam erstmals im April 2022 auf den Bildschirm, es gab seither jährlich zwei Ausgaben. Das Format wurde zunächst fürs SWR Fernsehen entwickelt, wurde wegen der großen Publikumsresonanz aber insgesamt vier Mal zur Primetime im Ersten ausgestrahlt. Die achte und letzte Show lief dort im Dezember 2025. "Die Beatrice Egli Show" stand in der Verantwortung des SWR. Sie wurde gemeinsam mit dem Schweizer Fernsehen SRF und mit Kimmig Entertainment produziert, an den ersten sechs Ausgaben war zudem auch der MDR beteiligt.

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