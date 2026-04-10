Warner Bros. Discovery kooperiert mit DAZN in Sachen Boxen

US-Fernsehen

Ab Juli wollen TNT Sports und DAZN mit monatlichen Box-Events den Sport wieder stärker ins US-Fernsehen bringen.

Warner Bros. Discovery baut sein Sportportfolio weiter aus und setzt dabei auf den Boxsport: Gemeinsam mit DAZN wurde eine neue Partnerschaft angekündigt, die monatliche Kampfabende unter dem Titelhervorbringen soll. Die Events werden sowohl auf TNT als auch über die Streamingplattform von DAZN ausgestrahlt.Der Startschuss fällt am 4. Juli. Ziel der Kooperation ist es, dem Boxsport in den USA wieder mehr Sichtbarkeit zu verschaffen. In den vergangenen Jahren hatte das Genre an Bedeutung im klassischen Fernsehen verloren  unter anderem, nachdem Sender wie HBO und Showtime ihre Boxaktivitäten eingestellt hatten. Nun wollen Warner und DAZN mit regelmäßigen Primetime-Kämpfen gegensteuern.Die inhaltliche Gestaltung übernimmt dabei vor allem DAZN, das auf seine bestehenden Partnerschaften mit großen Promotern wie Top Rank, Matchroom Boxing, Golden Boy Promotions und Queensberry Promotions zurückgreifen kann. Geplant ist mindestens ein hochkarätiger Titelkampf pro Monat, der parallel auf TNT und bei DAZN zu sehen sein wird. Begleitend sollen zusätzliche Inhalte auf weiteren Plattformen von Warner Bros. Discovery entstehen: Neben TNT wird auch TruTV eingebunden, wo etwa Pressekonferenzen, Wiegen oder Hintergrundberichte laufen sollen.