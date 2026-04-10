Quotennews

Freiburg  Celta zieht 2,72 Millionen an

Fabian Riedner von 10. April 2026, 08:25 Uhr

Auch Stefan Raab machte nach seinem Osterurlaub weiter. Die Quoten seiner Show verbesserten sich in den mäßigen Bereich.

Im Gegensatz zum VfB Stuttgart hat der SC Freiburg das Achtelfinale der UEFA Europa League überstanden und spielte am Donnerstag gegen Celta Vigo (3:0). Die ersten 45 Minuten erreichten ab 21.00 Uhr 2,31 Millionen Fernsehzuschauer ab drei Jahren, die Sendung kam auf einen Marktanteil von 10,4 Prozent. Die werberelevanten Fernsehzuschauer bestanden aus 0,53 Millionen, das führte zu einem Marktanteil von 13,0 Prozent.



Die zweite Halbzeit sicherte



Zwischen 23.15 und 00.00 Uhr setzte «Die Stefan Raab Show», in der Sänger Milow zu Gast war, der seine neue Single My Lucky Day präsentierte. Milow war vor fünf Jahren Teilnehmer bei Stefan Raabs «Free European Song Contest 2021», den Brainpool für



Das «RTL Nachtjournal» verbuchte 0,34 Millionen Zuschauer, der Marktanteil lag bei 5,0 Prozent. Bei den jungen Erwachsenen wurden 0,07 Millionen ausgewertet, was für 5,3 Prozent stand. «RTL Nachtjournal Spezial» mit der Ausgabe Island im Aufschwung brachte 0,24 Millionen Zuschauer und führte zu 4,2 Prozent. Mit 0,04 Millionen aus der Zielgruppe wurden 4,2 Prozent eingefahren.

Im Gegensatz zum VfB Stuttgart hat der SC Freiburg das Achtelfinale der UEFA Europa League überstanden und spielte am Donnerstag gegen Celta Vigo (3:0). Die ersten 45 Minuten erreichten ab 21.00 Uhr 2,31 Millionen Fernsehzuschauer ab drei Jahren, die Sendung kam auf einen Marktanteil von 10,4 Prozent. Die werberelevanten Fernsehzuschauer bestanden aus 0,53 Millionen, das führte zu einem Marktanteil von 13,0 Prozent.Die zweite Halbzeit sicherte RTL ab 22.05 Uhr 2,72 Millionen Fernsehzuschauer, der Marktanteil bewegte sich bei 15,8 Prozent. Bei den Werberelevanten wurden 0,63 Millionen gemessen, das führte zu 18,1 Prozent, womit RTL auch die «Topmodels» ausstach. Schließlich kamen kurz nach Abpfiff noch einige Gespräche im Stadion zustande. Das ließen sich 2,25 Millionen Zuschauer ab drei Jahren nicht entgehen, der Marktanteil bewegte sich bei 16,4 Prozent. Die Sendung fuhr 0,46 Millionen und 16,8 Prozent ein.Zwischen 23.15 und 00.00 Uhr setzte RTL auf, in der Sänger Milow zu Gast war, der seine neue Single My Lucky Day präsentierte. Milow war vor fünf Jahren Teilnehmer bei Stefan Raabs «Free European Song Contest 2021», den Brainpool für ProSieben produzierte. Die Raab-Show verfolgten 0,50 Millionen Zuschauer, was 5,0 Prozent einbrachte. Bei den Umworbenen standen 0,17 Millionen auf dem Papier, der Marktanteil wurde mit mäßigen 8,8 Prozent beziffert.Dasverbuchte 0,34 Millionen Zuschauer, der Marktanteil lag bei 5,0 Prozent. Bei den jungen Erwachsenen wurden 0,07 Millionen ausgewertet, was für 5,3 Prozent stand.mit der Ausgabe Island im Aufschwung brachte 0,24 Millionen Zuschauer und führte zu 4,2 Prozent. Mit 0,04 Millionen aus der Zielgruppe wurden 4,2 Prozent eingefahren.

© AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK; videoSCOPE 1.3, Marktstandard: TV. Zuschauer ab 3 Jahren und 14-49 Jahre (Vorläufige Daten), BRD gesamt/ Fernsehpanel D+EU Millionen und Marktanteile in %.

vorheriger Artikel

nächster Artikel