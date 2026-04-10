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«GNTM»: Heidi Klum verfehlt Pole Position

Fabian Riedner von 10. April 2026, 08:37 Uhr

In der Nacht ging «Forsthaus Rampensau Germany» zu Ende. Die Einschaltquoten waren schlecht.

Mit der Umstyling-Episode vor knapp zwei Wochen erwachte «Germanys Next Topmodel» aus dem Winterschlaf erwacht, doch am Mittwoch ließen die Werte mit 1,14 Millionen schon wieder nach. Am Donnerstag kam eine weitere Folge auf ProSieben: Zwischen 20.15 und 22.40 Uhr schalteten 1,26 Millionen Menschen ab drei Jahren ein und verfolgten einen Konfetti-Walk mit dem international erfolgreichen Model Amelia Gray, der Marktanteil bewegte sich bei 6,1 Prozent. Unter den jungen Erwachsenen waren 0,58 Millionen, was zu 15,2 Prozent führte. Die Partie zwischen Freiburg und Celta Viga erreichte allerdings zunächst 0,53 Millionen Umworbene, dann 0,63 Millionen. So musste sich Heidi Klum mit dem zweiten Primetime-Rang zufrieden geben.



Wer die Mittwochsfolge verpasst hatte, konnte bis 00.50 Uhr noch einmal die Ausgabe anschauen. Doch das Ergebnis mit Christian Düren und Starfotograf Rankin war schwach: Nur 0,23 Millionen Menschen ab drei Jahren blieben dran und brachten somit einen Marktanteil von 2,4 Prozent mit. Bei den jungen Erwachsenen wurden 0,09 Millionen ermittelt, sodass ein Marktanteil von schlechten 4,8 Prozent erzielt wurde.



Zwischen 00.50 und 02.35 Uhr lief das Finale von «Forsthaus Rampensau Germany» bei

Mit der Umstyling-Episode vor knapp zwei Wochen erwachteaus dem Winterschlaf erwacht, doch am Mittwoch ließen die Werte mit 1,14 Millionen schon wieder nach. Am Donnerstag kam eine weitere Folge auf ProSieben: Zwischen 20.15 und 22.40 Uhr schalteten 1,26 Millionen Menschen ab drei Jahren ein und verfolgten einen Konfetti-Walk mit dem international erfolgreichen Model Amelia Gray, der Marktanteil bewegte sich bei 6,1 Prozent. Unter den jungen Erwachsenen waren 0,58 Millionen, was zu 15,2 Prozent führte. Die Partie zwischen Freiburg und Celta Viga erreichte allerdings zunächst 0,53 Millionen Umworbene, dann 0,63 Millionen. So musste sich Heidi Klum mit dem zweiten Primetime-Rang zufrieden geben.Wer die Mittwochsfolge verpasst hatte, konnte bis 00.50 Uhr noch einmal die Ausgabe anschauen. Doch das Ergebnis mit Christian Düren und Starfotograf Rankin war schwach: Nur 0,23 Millionen Menschen ab drei Jahren blieben dran und brachten somit einen Marktanteil von 2,4 Prozent mit. Bei den jungen Erwachsenen wurden 0,09 Millionen ermittelt, sodass ein Marktanteil von schlechten 4,8 Prozent erzielt wurde.Zwischen 00.50 und 02.35 Uhr lief das Finale vonbei ProSieben . Die Stimmung zwischen dem Forsthaus-Ehepaar Gina und Henna bleibt angespannt. Wie geht es weiter mit den einstigen Turteltauben? Das wollten 0,07 Millionen Zuschauer ab drei Jahren wissen, wovon 0,02 Millionen zur Zielgruppe gehörten. Der Marktanteil bei den Umworbenen lag bei 2,6 Prozent. Das Reunion-Special, dessen Quoten bis 03.00 Uhr vorliegen, verfolgten 0,03 Millionen Zuschauer. In der Zielgruppe blieben 0,01 Millionen wach, der Marktanteil bewegte sich bei 2,3 Prozent.

© AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK; videoSCOPE 1.3, Marktstandard: TV. Zuschauer ab 3 Jahren und 14-49 Jahre (Vorläufige Daten), BRD gesamt/ Fernsehpanel D+EU Millionen und Marktanteile in %.

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