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«Glory»: Netflix zeigt ersten Teaser zur indischen Boxing-Serie

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Mit «Glory» bringt Netflix Anfang Mai ein neues Drama über Familie, Ehrgeiz und Rivalität an den Start.

Der Streamingdienst Netflix hat den ersten Teaser zur neuen indischen Serie «Glory» veröffentlicht. Das Format startet am 1. Mai und verbindet sportliche Action mit einem intensiven Familiendrama im Umfeld des Boxsports. Zum Ensemble gehören unter anderem Divyenndu, Pulkit Samrat und Suvinder Vicky. Hinter der Serie stehen unter anderem Karan Anshuman als kreativer Kopf sowie Kanishk Varma als Regisseur.

Im Zentrum stehen Figuren, deren Leben zwischen familiären Verpflichtungen und dem Traum vom sportlichen Erfolg zerrieben wird. Die Serie erzählt von Opferbereitschaft, Rivalität und dem Druck, sich in einer harten, wettbewerbsorientierten Welt zu behaupten. Dabei wird der Weg zum möglichen olympischen Ruhm als emotionaler und körperlicher Kraftakt inszeniert.

«Glory» setzt auf eine Mischung aus Sportdrama und Thriller-Elementen und soll die Dynamik von familiären Konflikten mit der Intensität des Boxrings verbinden. Die Serie erscheint weltweit bei Netflix und richtet sich an ein Publikum, das emotionale Geschichten mit hohem Tempo und dramatischen Wendungen sucht.



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