«Jep & Jess: Beyond the Bayou»: Neue Lifestyle-Serie startet Produktion

US-Fernsehen

Great American Media kündigt eine neue Doku-Serie mit Jep und Jessica Robertson an.

Bei Great American Media sind die Dreharbeiten zur neuen Reality- und Lifestyle-Serieangelaufen. Im Mittelpunkt stehen Jep Robertson und Jessica Robertson, die mit dem Format ein neues Kapitel ihres Lebens aufschlagen. Mit «Jep & Jess: Beyond the Bayou» baut Great American Media sein Portfolio im Bereich unscripted Entertainment weiter aus. Die Serie ist als Teil einer strategischen Erweiterung geplant und soll noch im Laufe des Jahres Premiere feiern.Die Serie begleitet das Paar beim Aufbau einer neuen Gemeinschaft in Texas. Nach Jahren in Louisiana wollen die beiden nicht nur ein neues Zuhause schaffen, sondern eine Art Lebensprojekt realisieren: Auf der sogenannten Comanche Moon Ranch entsteht ein Ort, der Gemeinschaft, Handwerk und ein bewusstes Leben in den Mittelpunkt stellt. Dabei geht es sowohl um Bauprojekte als auch um familiäre und persönliche Momente.Inhaltlich setzt das Format auf klassische Elemente des Reality-Genres, kombiniert mit einem Fokus auf Werte wie Zusammenhalt, Glaube und Nachhaltigkeit. Zuschauer sollen den Prozess miterleben, wie aus einer Idee eine funktionierende Gemeinschaft wächst  inklusive Herausforderungen und Rückschlägen.