«Nikki Glaser: Good Girl»: Hulu zeigt Trailer zum neuen Comedy-Special

Der Streamingdienst Hulu hat den offiziellen Trailer zu «Nikki Glaser: Good Girl» veröffentlicht. Das einstündige Comedy-Special feiert am Freitag, den 24. April, Premiere und wird in den USA auch über das Bundle mit Disney+ verfügbar sein, während internationale Zuschauer direkt über Disney+ zugreifen können.
Inhaltlich setzt Nikki Glaser auf ihren gewohnt schonungslosen Stil. In ihrem neuen Programm nimmt sie Themen wie Älterwerden, Schönheitsideale und den Druck der Öffentlichkeit ins Visier. Dabei geht es vor allem um die Frage, wie sich Selbstbild und gesellschaftliche Erwartungen in einer zunehmend beobachteten Welt verändern.
Hinter der Produktion steht das Unternehmen Done + Dusted, während Glaser selbst als Executive Producerin fungiert. Unterstützt wird sie unter anderem von Chris Convy als Showrunner sowie Hamish Hamilton, der auch Regie führt.
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