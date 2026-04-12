US-Fernsehen

«Nikki Glaser: Good Girl»: Hulu zeigt Trailer zum neuen Comedy-Special

von

Das neue Stand-up-Programm von Nikki Glaser startet Ende April bei Hulu und international bei Disney+.

Der Streamingdienst Hulu hat den offiziellen Trailer zu «Nikki Glaser: Good Girl» veröffentlicht. Das einstündige Comedy-Special feiert am Freitag, den 24. April, Premiere und wird in den USA auch über das Bundle mit Disney+ verfügbar sein, während internationale Zuschauer direkt über Disney+ zugreifen können.

Inhaltlich setzt Nikki Glaser auf ihren gewohnt schonungslosen Stil. In ihrem neuen Programm nimmt sie Themen wie Älterwerden, Schönheitsideale und den Druck der Öffentlichkeit ins Visier. Dabei geht es vor allem um die Frage, wie sich Selbstbild und gesellschaftliche Erwartungen in einer zunehmend beobachteten Welt verändern.

Hinter der Produktion steht das Unternehmen Done + Dusted, während Glaser selbst als Executive Producerin fungiert. Unterstützt wird sie unter anderem von Chris Convy als Showrunner sowie Hamish Hamilton, der auch Regie führt.



Kurz-URL: qmde.de/170650
Finde ich...
super
schade
Teile ich auf...
Kontakt
vorheriger ArtikelMärchen-Marathon an Christi Himmelfahrt im Erstennächster ArtikelZDF ersetzt «maybrit illner» durch Doku
Schreibe den ersten Kommentar zum Artikel
Weitere Neuigkeiten

«sportstudio live»: ZDF zeigt Deutsches Spring-Derby aus Hamburg

Am Sonntagnachmittag überträgt das ZDF das traditionsreiche Deutsche Spring-Derby im Rahmen von «sportstudio live».

«Lisa Ann Walter: It Was An Accident»: Hulu kündigt Comedy-Special an

Das erste Stand-up-Special von Lisa Ann Walter startet Mitte Mai bei Hulu und international bei Disney+.

Illner, Lanz & Fleischhauer: Starke Quoten für langen Talkabend

Wenn andere schon im Bett sind, diskutiert Jan Fleischhauer mit Philipp Türmer große Themen wie steuerliche Gerechtigkeit.

Marybeth Sprows kommt zu Hallmark zurück

Hallmark Media verstärkt sein Seriengeschäft und befördert zugleich eine zentrale Personalie im Casting.

Carolin Worbs über Satire: Je wichtiger das Thema, desto größer die Verantwortung

Autorin Carolin Worbs spricht über «ZDF Magazin vor Ort», kreative Großprojekte und den Anspruch, komplexe Themen im «ZDF Magazin Royale» verständlich und zugleich unterhaltsam zu erzählen.

«Ein starkes Team»: ZDF setzt Krimi gegen den ESC

Während im Ersten der Eurovision Song Contest 2026 läuft, schickt das ZDF mit «Ein starkes Team» einen neuen Samstagskrimi ins Rennen.

ZDF rekonstruiert Katastrophennacht von der Ahrtalflut

Fünf Jahre nach der Flut blickt die Doku auf die dramatischen Ereignisse im Ahrtal zurück.

«American Music Awards»: Queen Latifah moderiert die 52. Ausgabe

Die «American Music Awards» kehren Ende Mai mit Queen Latifah als Gastgeberin zurück.

Letzte Meldungen


Mehr aus diesem Ressort

US-Fernsehen «Maximum Pleasure Guaranteed»: Apple TV zeigt ersten Teaser US-Fernsehen «American Music Awards»: Queen Latifah moderiert die 52. Ausgabe US-Fernsehen «DUNKMAN»: Shaquille ONeal startet erste Profi-Dunk-Liga US-Fernsehen «Jep & Jess: Beyond the Bayou»: Neue Lifestyle-Serie startet Produktion US-Fernsehen «Mating Season»: Netflix zeigt ersten Teaser zur neuen Animationsserie US-Fernsehen «Funny AF with Kevin Hart»: Netflix zeigt Trailer zur Comedy-Competition US-Fernsehen «In The City»: Bravo startet neue Reality-Serie als Crossover-Event

Jobs » Vollzeit, Teilzeit, Praktika

Surftipp


Surftipps


Werbung